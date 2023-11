[Deal du Jour] La PlayStation 5 bénéficie de temps à autre de promotions, mais plus rarement de bundle. Ce pack avec le modèle standard s’accompagne de trois jeux, dont deux très récents, le tout à un excellent prix.

C’est quoi, ce pack Fnac avec la PS5 standard ?

La PlayStation 5 Standard est normalement vendue 549,99 €. La Fnac la propose dans un pack avec une manette DualSense, et les jeux Marvel’s Spider-Man 2 (d’une valeur de 79,99 €), Assassin’s Creed Mirage (d’une valeur de 49,99 €) et GTA V (d’une valeur de 39,99 €). Le pack Fnac est vendu au prix de 619,99 €, soit une économie de 100 €.

C’est quoi, le modèle standard de la PS5 ?

La PlayStation 5 se décline en deux versions : l’édition digitale, qui ne lit que les jeux en dématérialisé, et l’édition classique pourvue d’un lecteur de disque. Cette dernière embarque un processeur AMD Zen 2 3.5 GHz à 8 cœurs et 10 TeraFLOPs, pour faire tourner les jeux en 4K, jusqu’à 30 ou 60 FPS. La manette DualSense, incluse avec la console, reprend le modèle classique des manettes précédentes. Elle vient néanmoins avec quelques nouveautés, dont les gâchettes adaptatives et les vibrations haptiques, qui en font une des meilleures manettes actuelles.

L’interface de la console est belle et ergonomique, et met en avant les fonctionnalités communautaires, principalement le PlayStation Plus. Comme Microsoft et son Xbox Game Pass, le PS Plus est un abonnement qui propose une grande ludothèque de jeux, de la PS1 à la PS5, en fonction de l’offre choisie.

Ce pack de la Fnac vaut-il le coup ?

Malgré l’annonce d’une nouvelle PS5 plus compacte, la PS5 classique est toujours une excellente console. Surtout que le modèle « slim », prévu pour ce mois de novembre aux États-Unis, n’apporte pas beaucoup de changements. Comme toutes les consoles, la PS5 à elle seule ne serait rien sans un bon catalogue de jeux. Elle possède heureusement de nombreux titres indépendants et des triples A qui font office d’excellentes vitrines, sans oublier d’être aussi de bons jeux. Ce pack Fnac réunit justement GTA V, et les récents Assassin’s Creed Mirage et Spider-Man 2. Vous retrouverez d’ailleurs ce dernier, ainsi que d’autres titres, dans notre guide des meilleurs jeux PS5.

Inutile de présenter GTA V, qui fête ces 10 ans cette année, et qui a traversé plusieurs générations de consoles. Si vous ne l’avez toutefois jamais fait, le jeu de Rockstar Games et un excellent divertissement, qui vous occupera des heures, en attendant le sixième épisode.

Assassin’s Creed Mirage est, en quelque sorte, lui aussi un pur produit de nostalgie, tant il reprend les codes des premiers épisodes, sortis il y a déjà une quinzaine d’années. Ubisoft corrige les erreurs des derniers épisodes et propose une aventure plus condensée, dans une ville de Bagdad magnifique. Un nouvel opus envoutant qui remet dans les rails une franchise trop souvent inégale.

Enfin, Spider-Man 2, exclusif à la console de Sony, vous permet d’incarner cette fois deux super-héros, Peter Parker et Miles Morales. Après quelques premières heures un peu ronflantes, le jeu d’Insomniac Games trouve son rythme et enchaine les moments de bravoure. Le plaisir de déambuler dans les rues de New York est bien réel, et les sensations sont grisantes. La PS5 montre de quoi elle est capable, avec une technique impeccable, mis au service d’un très grand moment de divertissement.

