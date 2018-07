On connait désormais les 12 joueurs retenus pour la phase finale de sélection de l'équipe de France. Seuls 7 seront choisis.

Ils sont donc douze. Douze à être retenus par Julien Ducros, le sélectionneur et entraîneur de l’équipe de France d’Overwatch en vue de la Coupe du monde, dont la phase finale aura lieu au mois de novembre. La liste des finalistes a été révélée mardi 3 juillet, deux jours avant la date butoir fixée par Blizzard pour révéler la composition des équipes nationales qualifiées pour participer au tournoi.

Cette liste, bien que très resserrée, ne constitue pas encore l’effectif définitif qui sera arrêté par le staff français. En effet, le groupe devra encore être affiné pour ne retenir au final que sept noms — sachant que dans Overwatch, l’équipe en jeu est composée de six joueurs ; il y aura donc un remplaçant, qui pourra succéder à l’un de ses frères d’armes en fonction du degré d’opposition en face.

De vieilles connaissances

Quels sont donc les douze finalistes de cette sélection ? On retrouve d’abord cinq des six joueurs qui ont représenté l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2017, à savoir Soon, AKM, NiCO, Unkoe et winz. Seul Knoxxx n’a pas été retenu, même s’il a participé aux essais de la phase deux. Trois d’entre eux, SoOn, AKM et uNKOE, jouent dans l’Overwatch League, la première division du jeu de tir.

Les sept autres joueurs sont peut-être moins connus, sauf Poko, un joueur français qui évolue aussi dans l’Overwatch League. Il s’agit de BenBest, KoLSTI, Shuh, Asking, HyP et Dridro. Aux yeux de Julien Durcos, ces joueurs, mais aussi ceux qui n’ont pas été retenus au final « méritent amplement d’être considérés comme l’élite française », en tout cas pour ce qui concerne Overwatch.

Vers les matchs régionaux

L’annonce de la liste définitive doit être faite prochainement.

Sur Medium, Julien Ducros propose un récapitulatif de la phase 2, ce qui offrira à ceux et celles voulant en savoir plus un aperçu des coulisses de la sélection et de la façon dont le staff français a opéré pour tester les joueurs. L’article précise également le rôle attendu pour chaque joueur retenu et un commentaire du coach sur les raisons pour lesquelles il a été sélectionné.

La Coupe du monde se déroulera en deux temps. Il y aura d’abord une phase régionale pour départager les 24 nations qualifiées, avec quatre groupes de 6 équipes. Seules les deux meilleures pourront rejoindre la phase finale. Concernant la France, les matchs régionaux auront lieu à Paris et impliqueront l’Italie, la Pologne, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni.