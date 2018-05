Marie Turcan - il y a 4 heures Pop culture

Capcom a annoncé l'arrivée de son Resident Evil 7 sur Nintendo Switch, mais uniquement en streaming, et pour l'instant, seulement au Japon.

Certaines joueurs pourront bientôt jouer à se faire peur avec le très bon Resident Evil 7 sur Nintendo Switch… mais seulement s’ils ont une très bonne connexion internet. Capcom vient d’annoncer, dans une étrange vidéo, l’arrivée de son jeu sur la dernière console de Nintendo, mais uniquement en version streaming. Cette version sera renommée Biohazard 7 Resident Evil Cloud Version, et contiendra les DLC Not a Hero et End of Zoe.

Cela signifie qu’il n’y aura pas de copie hardware de Resident Evil 7 pour Switch : il faudra télécharger le client du jeu, et la console ne fera qu’une lecture de flux. Pour l’instant, cette annonce concerne uniquement le Japon, où le jeu sera disponible dès le 24 mai 2018. Capcom n’a pas encore donné d’information concernant d’autres pays.

15 minutes pour vérifier que vous avez une connexion assez stable

Une fois le jeu téléchargé, les joueurs devront payer 2000 yens (15,3 euros) pour un ticket qui leur permettra de jouer 180 jours. Ils auront également la possibilité de tester le jeu pendant 15 minutes gratuitement — histoire de voir si leur connexion internet tient la route.

A ce jour, Resident Evil 7 est disponible en France depuis le 24 janvier 2017 sur PlayStation 4 (VR optionnel), Xbox One et Windows.