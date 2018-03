Le calendrier annuel d'Overwatch continue d'être réglé comme du papier à musique : pour preuve, l'événement Insurrection va prochainement faire son grand retour.

En avril dernier, Blizzard Entertainment permettait aux joueurs d’Overwatch de lâcher le compétitif le temps d’une mission PvE — joueurs contre l’ordinateur — intitulée Insurrection et s’intéressant au passé de l’univers. En 2018, rebelote avec le retour de cet événement apportant un peu de fraîcheur au gameplay et de liant au lore du FPS axé multijoueur et qui brille depuis plusieurs semaines sur la scène eSport. Insurrection fera ainsi son grand retour le 10 avril prochain. Soit peu ou prou douze mois après sa première apparition : chez Blizzard, on ne tient pas à changer les habitudes.

Initialisation de la déclassification d’archive…

Déblocage des fichiers de mission : 10 avril RETWEET pour confirmer. pic.twitter.com/TJelRitqvJ — Overwatch (@OverwatchFR) March 29, 2018

Le retour du PvE

Pour le moment, il faut se contenter de quelques détails concernant cette Insurrection 2.0 et tout juste sait-on qu’elle sera une fois n’est pas coutume l’occasion de débloquer une palanquée d’objets cosmétiques (plus de cent, comme en 2017) et qu’elle s’intéressera à la première mission du personnage Tracer en tant que membre d’Overwatch. C’est déjà le cas l’an dernier et on espère que la mission ne sera pas une simple redite de la précédente, qui se déroulait sur une version quelque peu revisitée de la carte King’s Row. Sur ce point, un teasing partagé sur Twitter suggère un accès à des archives inédites, par extension à des nouveautés.

De toute façon, Blizzard ne manquera pas de partager davantage d’informations à mesure que nous nous rapprocherons de la date à laquelle démarrera Insurrection. Pour l’heure, les fans peuvent d’ores et déjà faire une croix dans leur agenda.