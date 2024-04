Lecture Zen Résumer l'article

Des joueurs ont fini par découvrir un code secret dans un ancien jeu Castlevania, sorti il y a 25 ans sur Nintendo 64. Il s’agit d’un Konami Code d’un genre un peu particulier.

Qui a dit que les jeux vintages n’avaient plus rien à offrir, plus aucun secret à trouver ? Certainement pas Castlevania: Legacy of Darkness. Ce jeu vidéo, sorti sur Nintendo 64 en 1999, contenait encore une petite surprise, que personne n’avait manifestement découverte. Il a fallu vingt-cinq ans pour que quelqu’un finisse par tomber dessus, et en parle.

Ce mystère était en fait un Konami Code. Pour qui n’est pas très familier avec cette expression, il s’agit en fait d’une séquence de boutons à presser sur sa manette de console, dans un ordre bien précis. Cette suite était la suivante : haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A (↑↑↓↓←→←→BA).

On parle de Konami Code parce que la première fois que cette combinaison est apparue, c’était en 1986 avec Gradius, un jeu vidéo pour la console Nes développé et édité par… Konami. C’est le développeur Kazuhisa Hashimoto qui en est à l’origine. Il voulait en faire une sorte de triche pour débloquer des avantages en jeu ou des fonctions particulières.

Le Konami Code retrouvé 25 ans plus tard

Or, Castlevania: Legacy of Darkness a aussi été un jeu développé et édité par Konami. Il contenait donc un Konami Code, mais d’un genre un peu particulier. Il fallait taper ↑↑↑↑↓↓↓↓←←→→←←→→LRZ, au lieu de la séquence classique. Pour les flèches, il fallait mobiliser les boutons auxiliaires (jaunes) ; ensuite, les deux boutons latéraux (LR) et la gâchette (Z).

En somme, il fallait « doubler » la combinaison de base et utiliser d’autres boutons que les classiques A et B — qu’on trouve aussi sur la manette de la N64. Il ne fallait pas non plus se servir du joystick central, et encore moins de la croix directionnelle — ces deux éléments étaient pourtant davantage cruciaux dans les jeux de la N64.

La manette de la N64. Pour tabler le code, il faut se servir des boutons jaunes, mais aussi de ceux sur le dessus et du bouton à l’arrière de la manette. // Source : Nostalgia Nerd

Peut-être est-ce à la fois la longueur inhabituelle de ce Konami Code, couplée à l’utilisation de boutons secondaires, qui a entravé cette trouvaille pendant un quart de siècle. Comme le signale l’internaute JupiterClimb sur X (ex-Twitter), ce sont deux joueurs, Moises et Liquid Cat qui ont déniché ce secret, via leur canal Discord.

Précisément, Moises a découvert le code en fouillant dans les fichiers du jeu, tandis que Liquid Cat a compris son rôle — en l’espèce, débloquer tous les personnages (Carrie, Cornell, Henry et Reinhardt) et costumes d’entrée. C’est sur l’écran d’accueil, où figure le menu principal, qu’il faut inscrire le Konami Code.

New KONAMI CODE discovered after 25 years!!



New KONAMI CODE discovered after 25 years!!



In Castlevania: Legacy of Darkness, you can unlock all characters and costumes from the start: pic.twitter.com/ZkueeXCNeb — JupiterClimb (@JupiterClimb) April 15, 2024

