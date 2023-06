[Deal du jour] Amazon propose une réduction sur le jeu vidéo Horizon Forbidden West, en version physique sur PS5. Il est en ce moment proposé au prix de 35 €. Une excellente occasion de le (re)faire, maintenant que le DLC est sorti.

C’est quoi, la promotion sur le jeu Horizon Forbidden West ?

Horizon Forbidden West est vendu 79,99 € en version dématérialisée sur le PlayStation Store. Amazon propose en ce moment l’édition standard en version physique sur PS5 au prix de 35 €.

Notez que le jeu est disponible gratuitement sur PS4 et PS5, si vous possédez un abonnement PS Plus Extra ou Premium.

C’est quoi, Horizon Forbidden West ?

Forbidden West est tout simplement la suite de Horizon Zero Dawn, sorti en 2017 sur PlayStation 4. Fort du succès du premier jeu, le studio Guerilla Games applique la recette Biger and Better à sa suite, pour faire des aventures d’Aloy une saga incontournable du jeu vidéo. Le jeu reprend là où le premier opus s’est arrêté. La terre est en train de mourir, et Aloy doit trouver un moyen de la sauver. Elle devra se rendre dans l’Ouest afin de se mettre en quête d’une copie de Gaïa, une intelligence artificielle. Bien que l’histoire soit assez classique, la trame principale s’accompagne de quêtes annexes bien mieux écrites que dans le premier épisode. Ainsi, parcourir le monde pour remplir les missions se fait avec un vrai plaisir. Le tout est organique et bien amené et s’accompagne d’une mise en scène et de dialogue convaincants, soutenus par des actrices et des acteurs au top.

Visuellement, le jeu de Guerilla Games est sublime, que ce soit sur PS4 ou PS5. La gestion de la lumière et des particules et la profondeur de champ sont bluffantes. La modélisation des personnages et des créatures est incroyable, et rend justice à la direction artistique. Les développeurs n’ont en effet pas oublié qu’un moteur graphique ne fait pas tout. Horizon Forbidden West possède une D.A incroyable, surtout dans ces décors, qui invite régulièrement à la contemplation.

Vous pourrez maintenant explorer les fonds marins dans Horizon Forbidden West // Source : Sony

Est-ce qu’avec cette promo, le jeu est intéressant ?

Si vous n’avez pas encore fait Horizon Forbidden West, que vous ne possédez pas un abonnement au PS Plus Extra ou Premium, et que la version physique vous intéresse, alors oui, c’est même une excellente affaire. Bien que le jeu soit un divertissement haut de gamme, et une belle vitrine pour la PS5, il souffre tout de même d’un gameplay un peu poussif. Les combats sont bien souvent ennuyeux, avec un manque de tension et de nervosité lorsqu’il s’agit d’affronter des humains.

Certaines phases de plateforme ne sont pas non plus indispensables et viennent parfois ralentir l’exploration. Reste que Horizon Forbidden West offre un monde ouvert cohérent, aux graphismes époustouflants, qui mérite sa place dans notre liste des meilleurs jeux PS5. Pour les joueuses et les joueurs de la première heure, la récente sortie de l’extension Burning Shores permet de se replonger dans le jeu, avec un nouveau récit suffisamment intéressant pour relancer le jeu.

