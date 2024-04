Lecture Zen Résumer l'article

Larian Studios ne s’occupera pas de la suite de Baldur’s Gate III. Mais Hasbro, qui est propriétaire de l’univers de Donjons et Dragons, lorgne sur l’après. Cette fois, pas question d’attendre 25 ans pour un autre jeu.

Rarement un jeu n’aura fait autant l’unanimité. Baldur’s Gate III a survolé la plupart des compétitions vidéoludiques dans lesquelles il était engagé. Parmi celles qui comptent (Games Awards, D.I.C.E. Awards, Game Developers Choice Awards et British Academy Games Awards), le RPG est reparti avec le titre de jeu vidéo de l’année, et une ribambelle d’autres récompenses.

La presse a également encensé le travail de Larian, le studio belge chargé de développer le titre après la sortie en 2017 de Divinity: Original Sin II — un jeu vidéo aux mécaniques similaires. La note maximale (ou approchante) a souvent été donnée par les médias, dont Numerama. Quant au public, il a largement adoré l’aventure.

Avec une telle consécration vient naturellement une question évidente : celle du chapitre suivant. Après le triomphe de Baldur’s Gate III, impossible de croire à l’absence d’un quatrième opus poursuivant l’adaptation d’un segment du jeu de rôle Donjons et Dragons. Surtout au moment où sa vitalité est élevée, à l’image du film sur Donjons et Dragons sorti en 2023.

Baldur’s Gate IV se fera sans Larian Studios

Ce qui est certain, c’est que Larian ne sera plus dans le projet. Le patron du studio a fait comprendre qu’il en avait terminé avec l’univers de D&D. Il n’est prévu ni DLC ni extension, qui sont des prolongements courants dans l’industrie vidéoludique. Larian a d’ailleurs indiqué que son planning était de toute façon articulé autour d’un nouveau projet.

Pour Hasbro, qui détient l’éditeur de jeux de cartes Wizards of the Coast, qui lui-même contrôle l’édition de D&D, l’heure est donc à la recherche d’un nouveau partenaire. Car le géant américain du jouet a clairement indiqué qu’il était partant pour une suite de Baldur’s Gate III. C’est ce qu’a appris le site PC Gamer le 16 avril.

« Nous discutons actuellement avec de nombreux partenaires et sommes approchés par un grand nombre d’entre eux », a déclaré un cadre de Hasbro à nos confrères. Évidemment, aucun nom n’a été donné, la réflexion se trouvant à un stade encore très préliminaire. On ignore aussi si BGIV sera une suite directe de BGIII, ou non.

Certains studios présentent un profil assez similaire à celui de Larian — on pense à Obsidian Entertainment, à qui l’on doit la licence Pillars of Eternity, ou encore à Tactical Adventures et son jeu Solasta: Crown of the Magister. Ou même, pourquoi pas, BioWare, qui s’était occupé de Baldur’s Gate I et II en 1998 et 2000, et de leurs extensions.

Dans tous les cas, il n’est pas prévu d’attendre aussi longtemps que la durée qui a séparé les opus deux et trois de la franchise. Hasbro n’a pas donné d’horizon particulier, mais l’attente devrait plutôt être de l’ordre de la demi-douzaine d’années. C’était à peu près le temps de gestation de Baldur’s Gate III. Rendez-vous vers 2030, alors ?

