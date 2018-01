Un joueur/streamer d'Overwatch a finalement trouvé une utilité aux hand spinners : en faire une sorte de manette bizarre pour jouer au FPS à succès de Blizzard Entertainment.

Comme attendu, la folie du hand spinner, l’une des modes de 2017, n’aura pas duré longtemps. Et il a fallu attendre le génie d’un joueur d’Overwatch pour trouver une vraie utilité à cet accessoire ayant marqué les esprits en 2017.

Le streamer Rudeism, qui est aussi un MacGyver du jeu vidéo, est parvenu à concevoir une manette associant plusieurs hand spinners pour contrôler le Héros. Une véritable prouesse immortalisée par une vidéo prouvant qu’on peut même s’offrir quelques kills avec cette configuration si particulière.

Des hand spinners pour les dominer tous

Sur Reddit, Rudeism donne quelques explications sur sa création consistant à relier des hand spinners à des encodeurs capables de transformer les mouvements en signaux en reconnaissant le sens de rotation.

Il y a donc deux hand spinners pour les touches WASD correspondant aux déplacements, autant pour la visée (axes vertical et horizontal) et un dernier pour les clics droit et gauche de la souris. En appuyant sur les spinners, on peut faire un saut, déclencher les capacités spéciales du personnage ou demander des soins.

Pour sa démonstration ne manquant pas d’humour, l’intéressé incarne Genji et ce n’est pas un hasard : le ninja d’Overwatch balance des shurikens, une arme de lancée se rapprochant des hand spinners dans la forme. Rudeism est, de toute façon, un récidiviste : il avait déjà incarné le singe Winston avec une manette alors composée de bananes. Autant dire qu’on attend avec impatience sa prochaine trouvaille en la matière.