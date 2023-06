Après les attaques informatiques visant Diablo IV et Blizzard, des joueurs et des joueuses ont relancé des demandes pour un mode hors ligne. Une requête qui devrait rester lettre morte.

Des serveurs difficilement accessibles dans la journée du 25 juin, en raison d’une attaque par déni de service distribuée (DDOS). Et une nouvelle attaque informatique contre Blizzard signalée le 27. Ces derniers jours ont été agité pour qui souhaitait jouer à Diablo IV : des échecs de connexion au jeu, des files d’attente, des lags, des déconnexions.

Ces déboires ont eu pour effet de relancer une demande ancienne chez les joueurs et les joueuses de Diablo IV : la mise en place d’un mode hors ligne, pour pouvoir arpenter le monde de Sanctuaire sans ces désagréments. Ces deux derniers jours, des demandes en ce sens ont fleuri sur Twitter, mais aussi sur Reddit et jusque sur les forums officiels du studio américain.

L’écran d’accueil du jeu ce 25 juin. // Source : Xeleko / Twitter

« C’est pour cela que le jeu devrait avoir un mode hors ligne », écrivait Nyksiko le 25, en pleine attaque DDOS. « C’est un peu dommage. Je ne peux même pas jouer au jeu que j’ai payé ». « Maintenant, est-ce que vous détestez vraiment [l’idée d’un] mode hors ligne ? », lançait de son côté FUT_mania_1989, dans un autre sujet sur Reddit, incapable lui aussi de jouer.

Taquin, schizopedia relevait que « le mode hors ligne de la D2 est bien pratique en ce moment… Je me demande si ça pourrait être une fonctionnalité intéressante pour un jeu qui sortirait 23 ans après :^) ». En commentaire de ce fil de discussion et des deux autres, plusieurs autres internautes partageaient à leur manière leur approbation

Ces réclamations ont également fleuri sur les forums officiels. « Blizzard, s’il vous plaît, ajoutez un mode hors ligne pour quand les serveurs sont en panne ! J’ai payé 100 $ pour un jeu qui est principalement solo et pendant mon jour de repos, vous avez une attaque DDOS. Il faut que nous puissions encore jouer à un jeu en solo », se plaignait Lake.

Une recherche sur Reddit ou sur les forums officiels montre plusieurs demandes du même ordre. En réalité, c’est une requête récurrente au sein de la communauté. Il y a de nombreux fils de discussion qui émergent régulièrement en faveur du mode hors ligne. Certaines publications remontent jusqu’au lancement du jeu, et même bien avant.

« Franchement, ras-le-bol de vos multis à tout-va, si les gens veulent jouer en multi, faite un mode pour ! Connexion obligatoire pour un jeu à la base solo ! Un comble… Je propose donc une pétition pour la création d’un mode solo et offline », s’emportait Gluondutrou le 8 juin, deux jours après la sortie officielle du hack’n’slash. « Blizzard, il est temps de faire un mode hors ligne », plaidait Jak le 14.

Blizzard a tourné la page du mode hors ligne

Le fait est qu’il est extrêmement improbable que Blizzard déploie un mode hors ligne dans Diablo IV. Le jeu vidéo a été pensé ainsi avant son lancement — c’est ce que reflétait par exemple un récapitulatif de tout ce qu’il y avait à savoir, paru le 10 mars sur Reddit. Le jeu sera 100 % en ligne, sur PC et sur consoles, même si l’on joue en solo, même pour la campagne.

Historiquement pourtant, l’obligation d’avoir une connexion active à Internet — et aux serveurs de Blizzard — n’a pas toujours existé. Pour celles et ceux qui ont connu le premier Diablo, lancé en 1997, c’était le cas. Idem pour Diablo II, en 2000. Le remake récent Diablo II: Resurrected, qui date de 2021, a même droit à une sorte de mode hors ligne.

Dans le détail, il fallait toutefois une connexion Internet pour télécharger Battle.net et le jeu. Si le mode solo peut être joué hors ligne, une liaison active aux serveurs de Blizzard est ponctuellement nécessaire pour les mises à jour du hack’n’slash et en raison de vérifications d’authentification. Essentiellement, c’est pour s’assurer de l’intégrité du titre et éviter des piratages.

Blizzard n’a pas prévu de mode hors ligne avec Diablo III. Un choix reproduit avec Diablo IV. // Source : Blizzard

Concernant la licence Diablo, le virage du tout en ligne remonte au lancement de Diablo III, en 2012. À l’époque, le fondateur et président du studio, Mike Morhaime, s’était fendu d’un long billet explicatif pour défendre cette bascule. Internet était nécessaire pour la mise en place de fonctionnalités sociales, mais aussi pour des impératifs de lutte contre la triche et le piratage.

Cette position a été maintenue un an plus tard. « Nous n’avons aucun projet visant à intégrer un mode hors-ligne », indiquait un employé du groupe. « Le jeu a été bâti dès le début pour profiter pleinement de Battle.net, qui apporte un certain nombre d’avantages importants ». Outre les arguments précédents, il y avait aussi celui des sauvegardes persistantes, chez Blizzard, pour ne rien perdre. Dans le cas de Diablo IV, il y a aussi le partage de progression entre les différentes versions. Il se fait automatiquement.

Seule exception à la règle : la version console de Diablo III. Pour le reste, rien n’a changé. Un an avant le lancement du jeu, un cadre du studio s’étonnait même de la poussée de fièvre chez les joueurs et les joueuses à l’idée de devoir faire sans le mode hors ligne… cela, alors que cela faisait déjà depuis longtemps que Blizzard était actif dans le jeu en ligne.

« Je suis effectivement un peu surpris que l’on s’interroge encore de nos jours sur le jeu en ligne et les exigences qui en découlent. Nous faisons des jeux en ligne depuis maintenant quinze ans, et […] c’est simplement la façon dont les choses évoluent », disait-il alors. De toute évidence, cette poussée de fièvre n’est jamais tout à fait redescendue.

