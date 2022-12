Comme il fallait s’y attendre, Activision a revu sa copie concernant une tenue disponible dans Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0. Elle est désormais plus visible aux yeux des autres.

Il y a quelques jours, une tenue disponible Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0 s’est retrouvée très bien placée dans le classement des meilleures ventes sur Steam. Cette performance trahissait le désir de certains de s’en servir pour avoir un avantage sur les autres, en raison de sa teinte très sombre permettant de se dissimuler avec aisance. Mais, comme attendu, Activision a revu sa copie — a repéré Eurogamer dans un article publié le 12 décembre.

Concrètement, le costume à l’effigie de l’équipe d’eSport des Los Angeles Thieves a reçu une touche de couleur supplémentaire. Auparavant, seul le logo situé sur le torse était en rouge. Désormais, il y a aussi les larges bretelles, avec un ton plus flashy. De cette manière, le costume, tout de même vendu dans un pack à 9,99 €, est beaucoup plus voyant dans les parties. De quoi s’éviter une controverse beaucoup trop durable, quand bien même les quelques acquéreurs râlent.

La première version La nouvelle version

Activision a mis à jour une tenue problématique de Call of Duty

« Infinity Ward m’a eu en rendant la tenue moins efficace. Je veux mon argent », se plaint cuts dans les évaluations Steam, majoritairement moyennes alors que le DLC a d’abord été plébiscité. Même son de cloche chez Inspire : « Je viens de me faire avoir, j’ai acheté cette tenue car elle était toute noire, et je ressemble maintenant à un Stabilo rouge. Rendez-moi mes 10 $ que je puisse m’acheter à manger. »

Comme le rappelle Charlie Intel dans un tweet publié le 9 décembre, les règles concernant les achats en jeu stipulent : « Activision peut mettre à jour, remplacer ou supprimer ce contenu en jeu à tout moment. » Il s’agit d’un moyen de se prémunir de toutes les demandes de remboursement. Toutefois, la firme américaine semble faire quelques exceptions à en croire divers témoignages de fans ayant obtenu gain de cause avec cette tenue.

On Xbox You can refund the LA Thieves Pack #ModernwarfareII Unlucky Ponies. pic.twitter.com/7JIXtOdcnI — Cod Warfare – Call of Duty News (@CodwarfareIntel) December 9, 2022

Il est vrai qu’il est très malhonnête de la part d’Activision de mettre en vente une tenue attractive aux yeux des petits malins, puis de la modifier en retirant son principal argument une fois que les revenus générés ont été jugés suffisants. Cela servira de leçon à celles et ceux qui pensaient pouvoir payer 10 € pour être plus fort dans Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0.