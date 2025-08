Lecture Zen Résumer l'article

Nouvelle victoire pour Epic Games : la cour d’appel fédérale de San Francisco a confirmé un verdict où Google était reconnu coupable d’abus de position dominante avec son Play Store. Fortnite et l’Epic Games Store vont pouvoir revenir sur le Play Store.

Le 31 juillet 2025, la cour d’appel fédérale de San Francisco a rejeté l’appel lancé par Google à la suite d’une condamnation en décembre 2023. Celle-ci reconnaissait Google coupable d’abus de position dominante avec son Play Store, dans une affaire anti-trust lancée par Epic Games. L’éditeur a désormais la voie libre pour faire revenir Fortnite sur le magasin d’applications de Google.

L’Epic Games Store va bientôt revenir sur le Play Store

Le fondateur d’Epic Games, Tim Sweeney, a annoncé sur X sa « victoire totale » dans l’appel de Google. Il a précisé que « grâce à ce verdict, l’Epic Games Store pour Android sera bientôt disponible sur le Google Play Store ». La boutique n’a jamais été disponible sur le Play Store, Google ayant toujours interdit la présence de magasins d’applications concurrents. L’entreprise va devoir changer ses conditions d’utilisation pour autoriser les magasins tiers.

Tim Sweeney ne précise pas si Fortnite fera son retour, mais ayant gagné le procès, la voie est libre. De toute manière, les joueurs pourront télécharger le jeu depuis l’Epic Games Store, qu’ils pourront télécharger sur le Play Store. Tout porte à croire que le jeu reviendra sur le Play Store, lui qui est déjà revenu sur iOS (mais pas via l’App Store en Europe). Depuis le 13 août 2020, le jeu est banni du Play Store après avoir enfreint ses règles. Epic Games y avait intégré son propre système de paiement pour contourner la commission de 30 % prélevée par Google. Depuis, il faut télécharger le jeu depuis un navigateur.

Ce que Google va devoir changer avec son magasin d’applications

Après l’App Store qui a changé, c’est au tour du Play Store de changer de force. Google va devoir lâcher du lest sur les règles de son Play Store, pour une durée d’au moins trois ans. Comme évoqué, l’entreprise va devoir laisser les autres magasins d’applications être téléchargeables. Des magasins qui devront avoir accès à tout le catalogue du Play Store, sauf si un développeur refuse. Du côté des développeurs, ils pourront enfin proposer d’autres systèmes de paiement que celui de Google, afin d’échapper aux 30 % de commission. Ils pourront également fixer leurs propres prix pour les achats intégrés. Des développeurs qui pourront par ailleurs signaler que leur application est téléchargeable en dehors du Play Store.

Google n’aura plus le droit de payer des développeurs pour proposer leurs applications en exclusivité sur son Play Store. L’entreprise ne pourra plus empêcher les fabricants de smartphones Android d’installer d’autres boutiques par défaut. Epic Games a déjà prévu le coup et son magasin va être installé par défaut sur des smartphones vendus par l’opérateur Telefónica.

Il reste un espoir juridique à Google pour sortir de cette impasse : la Cour suprême des États-Unis. C’est le dernier recours dont la société dispose, la plus haute juridiction américaine. Google a déjà exprimé son intention d’y déposer une requête, comme l’a rapporté Ars Technica. Mais l’espoir est maigre, la Cour suprême n’est même pas obligée d’examiner l’affaire et intervient le plus souvent lorsque des cours d’appel n’arrivent pas à se décider. En attendant la Cour suprême, Google est contraint d’appliquer cette décision peu positive pour son modèle économique.

