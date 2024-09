Lecture Zen Résumer l'article

Electronic Arts a partagé les premiers détails sur le futur Battlefield, saga qui a connu des années difficiles en raison de la sortie chaotique du dernier opus. L’idée sera de revenir en arrière.

Fin 2021, Electronic Arts lançait Battlefield 2042. Cela aurait dû être un événement, ce fut d’abord un échec cuisant pour l’éditeur américain, qui l’avait reconnu quelques mois plus tard. Les développeurs ont réussi à rectifier un peu le tir en multipliant les mises à jour, mais le mal était déjà fait. Battlefield 2042, moins populaire que ses prédécesseurs, a écorné l’image de la saga, au point qu’aucun nouvel opus n’est sorti depuis.

Le temps commence à être long, mais les choses vont bientôt bouger du côté d’Electronic Arts. Dans un entretien exclusivement accordé à IGN et paru le 16 septembre 2024, Vince Zampella, directeur de Respawn et de EA Studios, a livré les premiers détails sur le futur de Battlefield. Et le futur de Battlefield prendra la forme d’un retour dans le passé pour retrouver l’âge d’or du FPS multijoueur.

Les premiers détails sur le prochain Battlefield

Ces dernières années, la franchise Battlefield s’est quelque peu perdue en multipliant les contextes, qu’ils soient historiques (les Guerres mondiales) ou fictifs (anticipation). L’idée sera aujourd’hui de se concentrer sur des conflits modernes. À ce sujet, Vince Zampella rassure les fans : « Si vous regardez l’apogée de Battlefield, c’est l’ère Battlefield 3… Battlefield 4, où tout était moderne. Je pense que nous devons revenir au cœur de ce qu’est Battlefield et le faire incroyablement bien, et nous verrons ensuite où cela nous mènera. »

Le prochain Battlefield ne tentera pas le diable non plus, en évitant de reprendre les nouveautés de Battlefield 2042 qui n’ont pas fonctionné. Il n’y aura aucune carte capable d’accueillir 128 joueuses et joueurs, tandis que le système des spécialistes sera abandonné au profit des classes. Là encore, c’est un retour en arrière : « Les spécialistes ne reviendront pas. Les classes sont au cœur de Battlefield, et nous y revenons. »

Vince Zampella ne condamne pas totalement Battlefield 2042, même s’il précise que le futur épisode doit « être bon dès le départ ». Pour ce faire, Electronic Arts mobilise quatre studios différents depuis le début de l’année : DICE, Motive, Ripple Effect et Criterion. L’objectif de ce projet ultra-ambitieux, l’un des plus gros de l’histoire de l’entreprise, est simple : replacer Battlefield au centre de l’échiquier, alors que Call of Duty a continué de vivre sa vie — et de se vendre comme des petits pains — pendant ces années d’absence de Battlefield. « Nous ne cherchons pas à détruire Call of Duty. Nous faisons quelque chose de différent et nous faisons quelque chose qui nous ressemble », tempère Vince Zampella sur la rivalité. Il n’empêche, la balle est dans le camp d’EA.

Le résumé des premiers détails sur le prochain Battlefield :

Contexte moderne, avec un retour aux sources rappelant Battlefield 3 et Battlefield 4 ;

Des matchs à 64 joueuses et joueurs au maximum ;

Retour des classes, qui remplacent les spécialistes.

