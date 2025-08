Lecture Zen Résumer l'article

Electronic Arts ne lancera pas Battlefield 6 sur Nintendo Switch 2. Le jeu de tir à la première personne (FPS) sera disponible le 10 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Le report de GTA 6 en mai 2026 a ouvert la voie en grand aux habitués de la fin d’année. Electronic Arts a donc choisi la date du 10 octobre 2025 pour lancer Battlefield 6, et espérer un retour en grâce d’une saga vidéoludique qui a connu quelques faux pas ces dernières années. Le FPS de guerre, orienté multijoueur, sera disponible sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Dans la liste des plateformes qui recevront Battlefield 6, vous remarquerez peut-être une absence de taille : la Nintendo Switch 2, alors qu’elle est la console sortie la plus récente. Ce n’est pas un oubli. Dans les colonnes d’Eurogamer, Vince Zampella, le boss du jeu, a indiqué le 31 juillet qu’un portage n’était absolument pas dans les plans du studio.

Une scène de Battlefield 6. // Source : Capture d’écran

Pas de Battlefield 6 pour la Switch 2

C’est un petit coup dur pour la console de Nintendo. La multinationale japonaise a passé ces derniers mois à rassurer quant au soutien des éditeurs tiers — et encore dernièrement avec le Direct le plus récent. Le fait que Battlefield 6 ne rejoigne pas le catalogue n’est pas un bon signal envoyé pour le long terme. Est-ce une question de manque de puissance ? Est-ce une volonté de ne pas s’éparpiller pour mieux encadrer le lancement de la machine ? Est-ce qu’il n’y a pas encore assez de Switch 2 en circulation pour justifier un portage ? Nul ne saurait le dire.

Historiquement, la saga Battlefield n’a jamais été attachée à une console de Nintendo. Cet héritage se perpétue, alors qu’on aurait pu penser le contraire. Pourtant, Electronic Arts n’est pas fermé à l’idée d’alimenter le catalogue de la Switch 2, en témoigne l’arrivée d’EA Sports FC 26.

Call of Duty: Black Ops 7, grand rival de Battlefield 6, n’a pas été annoncé non plus sur Switch 2 — alors qu’il sortira sur PS4 et Xbox One. On sait néanmoins que la saga mastodonte d’Activision fera tôt ou tard son retour dans l’écosystème Nintendo, en raison du rachat par Microsoft.

