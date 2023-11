Une tenue disponible dans le mode multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare III est sous le feu des projecteurs. Trop sombre, elle procurerait un avantage trop important dans les parties en ligne.

Call of Duty: Modern Warfare III est maintenant disponible, et il fait déjà parler de lui. Outre son score médiocre affiché sur Metacritic (56 sur 100, soit l’un des pires de la saga), le jeu de tir est sous le feu des critiques pour une tenue disponible en multijoueur. Comme l’indique Eurogamer dans un article publié le 14 novembre, les joueuses et les joueurs se plaignent d’un habillage qui fait penser au personnage Groot des Gardiens de la galaxie.

L’élément cosmétique en cause, officiellement à l’effigie de Gaia et bien évidemment payant, est jugé trop sombre. À tel point que, dans certains environnements, il est possible de s’en servir pour se dissimuler plus facilement et devenir presque invisible. Sur Reddit, Glittering-Laugh8544 déplore : « Je jure que c’est incroyable… On ne peut même pas la voir sur certaines cartes et je suis sûr que ce sera tout aussi difficile dans la nouvelle carte de Warzone. » Masked555 appuie : « Ils savent ce qu’ils font. Ils ont ajouté des tenues délicates à voir à plusieurs reprises. Ce n’est pas une coïncidence. »

Encore une tenue douteuse dans Call of Duty

Le fait que cette tenue Groot Gaia soit payante alimente la colère, car cela permet de participer au phénomène pay-to-win. Il consiste littéralement à donner de l’argent pour obtenir un avantage en jeu, ce qui favorise les plus fortunés. « Sérieusement, supprimez cette tenue dès maintenant. Ça suffit le pay-to-win », lance korge23, qui partage une capture dans laquelle on peut voir à quel point la teinte de la tenue permet de se fondre sans aucun souci dans le décor.

La tenue « Groot » dans Call of Duty. // Source : Reddit

Le problème ne date pas d’hier. Ce contenu était déjà disponible dans Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0. Sur YouTube, on peut trouver des vidéos de sensibilisation depuis plusieurs semaines. Symfunhy, qui revendique plus d’un million d’abonnés, a publié il y a un mois : « Le nouveau skin Groot est trop puissant dans Warzone. » L’apparence fait partie du passe de combat de la saison 6 de Call of Duty: Modern Warfare II, présenté dans un communiqué datant du 26 septembre et ayant pour principale thématique l’univers de Spawn. D’où le côté très ténébreux.

Ce n’est pas la première fois qu’une tenue est vivement critiquée dans Call of Duty. En fin d’année dernière, le costume à l’effigie de l’équipe d’eSport des Los Angeles Thieves (trop noir), qui a fait partie des meilleures ventes Steam pendant quelques heures, a reçu des modifications pour la rendre moins avantageuse. On imagine que « Groot » subira le même sort.

