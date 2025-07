Lecture Zen Résumer l'article

Lewis Hamilton attend GTA 6 comme beaucoup de joueuses et de joueurs. Il est même prêt à mettre son travail de côté pour enchaîner les heures dans le futur titre de Rockstar Games.

Ce qui devait être le mariage du siècle, dans le microcosme de la Formule 1 tout du moins, est en train de tourner au vinaigre. Lewis Hamilton a pour le moment du mal chez Ferrari, la faute à une adaptation nécessaire au nouvel environnement de travail (exit la rigueur allemande de Mercedes) et à une monoplace très loin du compte face à la McLaren. Et les choses pourraient ne pas s’améliorer en 2026, pas seulement à cause de l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation.

Comme le rapporte Dexerto le 28 juillet, Lewis Hamilton a partagé sa passion pour les jeux vidéo en marge du Grand Prix de Belgique (où il a terminé septième, au terme d’une belle remontée). Avec un grand sourire, il a notamment évoqué sa plus grande attente du moment : GTA 6, qui sera disponible le 26 mai 2026 sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X. Frédéric Vasseur, son patron, ferait bien de surveiller son temps libre, car le jeu vidéo de Rockstar Games pourrait bien aspirer la motivation de Lewis Hamilton.

« Je suis un gros joueur. Je joue beaucoup à Call of Duty, mais j’aime aussi Assassin’s Creed et Gran Turismo. Je meurs d’impatience pour le nouveau Gran Theft Auto. GTA 6 ! Oui, c’est celui que j’attends. Il va falloir que j’annule tout mon travail quand il sortira », plaisante Lewis Hamilton, devant un public acquis à sa cause. Si on peut ne pas le prendre au sérieux, sa passion pour le jeu vidéo est susceptible de l’empêcher d’atteindre l’ultime objectif de son incroyable carrière : devenir le seul pilote de l’histoire à remporter huit titres de champion et, accessoirement, faire regagner Ferrari (bonne chance).

Cet objectif, qui le placerait devant Michael Schumacher en cas de réussite, exige une implication totale et un dévouement exemplaire. Dans sa carrière, Lewis Hamilton n’a pas toujours été 100 % focalisé sur son sport, ce qui lui a par exemple coûté le titre en 2016 (face à son coéquipier Nico Rosberg, qui s’est donné à 110 %). S’il veut être couronné en 2026, il va falloir qu’il mette de côté GTA 6.

À noter que le calendrier de la saison 2026 de la Formule 1 joue quand même en faveur de Lewis Hamilton. Le 26 mai 2026, soit au moment du lancement de GTA 6, sept courses auront déjà été disputées (sur 24). Si la Ferrari est un tracteur qui n’avance pas et que, par ricochet, les espoirs de titre sont minces, alors il aura tout le loisir de s’enjailler sur le titre de Rockstar Games. Dans le cas contraire, nul doute qu’il attendra encore quelques mois avant de profiter de sa deuxième grande passion. Entre parfaire ses statistiques de GOAT ou tuer le temps dans ce qui pourrait être l’un des meilleurs jeux de l’histoire, le choix devrait être vite fait.

