Sony a décidé de s’attaquer à Tencent pour plagiat de sa saga Horizon. Il estime que Light of Motiram, édité par le géant chinois, ressemble un peu trop aux titres de Guerrilla Games.

Sony a décidé de nous faire « une Nintendo ». Comme l’indique Reuters dans un article publié le 28 juillet 2025, la firme nippone a saisi la justice pour se confronter à Tencent, le conglomérat chinois. L’origine du litige ? Le jeu vidéo Light of Motiram, accusé par Sony de ressembler un peu trop à Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, qui pèsent 38 millions de ventes en cumulé.

Sony taxe Light of Motiram d’être un « clone sans originalité » dans sa plainte pour violation des droits d’auteur et de la marque. La multinationale exige un procès devant un jury et n’hésite pas à utiliser les retours du public et de la presse pour se défendre : « Le plagiat d’Horizon par Tencent est tellement évident que le public l’a qualifié de ‘fou’, ‘insensé’ et ‘sans gêne’. » Alors que nous écrivons ces lignes, le matin du 29 juillet, la page de Light of Motiram est toujours accessible sur Steam. Mais aucune date de sortie n’est communiquée.

Light of Motiram Horizon

Light of Motiram est un plagiat des jeux Horizon, selon Sony

Selon le document juridique, Tencent a approché Sony afin d’obtenir une licence Horizon, une proposition refusée par l’entreprise nippone (alors qu’il existe un jeu Lego) — ce qui renforce un peu plus la légitimité de la plainte. Selon Sony, Light of Motiram peut semer la confusion chez les joueuses et les joueurs, lesquels pourraient croire qu’il s’agit du futur opus de la saga Horizon. En cela, Tencent « a causé et cause des dégâts irréparables ».

Il suffit en effet de regarder des images de Light of Motiram pour se rendre compte à quel point le parallèle avec Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West est évident. L’univers est le même, avec cette vision plus lumineuse du genre post-apocalyptique. On retrouve ce côté Préhistoire du futur, avec des dinosaures mécaniques contre lesquels se battent des humains qui tentent de survivre. Le studio Polaris Quest est allé jusqu’à mettre une héroïne en avant, façon Aloy.

Tencent se défendra sans doute en indiquant que Light of Motiram se définit comme un jeu de survie, où l’on pourra capturer et personnaliser 100 mécanimaux, ou encore coopérer avec d’autres personnes. Le titre intègre « un système de construction libre basé sur une simulation physique réaliste », ce que ne proposent pas Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West. « Explorez un vaste monde ouvert envahi par des machines colossales, bâtissez votre base d’opérations, faites évoluer la technologie, entraînez des mécanimaux et affrontez des boss formidables. Démarrez à l’âge de pierre et forgez-vous un chemin vers l’avenir », indique le pitch. En somme, derrière la ressemblance esthétique qui saute aux yeux, le plagiat semble moins évident. On est dans la même situation qu’avec Palword, taxé de Pokémon avec des armes, alors qu’il est d’abord un jeu de survie.

