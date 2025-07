Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la bande-annonce d’Avatar 3 : De Feu et de Cendres a enfin été partagée en ligne, James Cameron pense déjà à la suite de sa saga, au cinéma… ou ailleurs.

De grands êtres bleus, des flèches qui fusent à toute vitesse, des créatures marines et aériennes de toutes sortes, et de grands enjeux dramatiques : pas de doute, la saga Avatar est bel et bien de retour. Le 28 juillet 2025, la première bande-annonce d’Avatar 3 : De Feu et de Cendres a ainsi été mise en ligne, dévoilant de somptueux visuels et une intrigue toujours plus explosive.

Cette fois, Jake, Neytiri et les autres devront d’ailleurs affronter le Peuple des Cendres, qui semble bien décidé à tout brûler, sans hésitation. De nouvelles aventures épiques qui débarqueront au cinéma, dès le 17 décembre 2025. En attendant, le cinéaste James Cameron n’en finit pas d’élaborer d’autres projets autour de sa saga devenue phare.

Une série animée à venir ?

Ce n’est un secret pour personne : James Cameron prépare déjà les prochains Avatar, avec l’intention de réaliser au moins deux volets supplémentaires. Du côté des jeux vidéo, Avatar : Frontiers of Pandora a prouvé que l’univers des films pouvait parfaitement se déployer hors des salles de cinéma. Mais, et les séries alors ?

Dans une interview accordée au magazine américain Empire, James Cameron a ainsi révélé qu’il avait déjà quelques idées : « J’aimerais beaucoup faire une série animée sous la forme d’une anthologie, qui se passe globalement dans le monde d’Avatar, mais avec des histoires que l’on n’attendrait pas forcément dans cet univers-là. »

Le cinéaste n’exclut pas pour autant la possibilité d’en faire un « long-métrage animé », pour « le streaming ou pour une sortie au cinéma ». Il cite même le cas de The Animatrix, une suite de court-métrages situés dans l’univers de Matrix, sortie en 2003.

Avatar 3 // Source : 20th Century Studios

« C’est un très bon exemple de la manière dont on peut ajouter de la texture et des détails baroques au monde d’Avatar », en approfondissant notamment « le passé des personnages et des intrigues secondaires qui se passent hors caméra dans les films. Qui a posé le pied en premier sur Pandora ? Comment s’est passée la toute première expédition ? On peut vraiment aller où l’on veut. »

Mais avant de découvrir ces perspectives inédites, il faudra certainement énormément de patience. James Cameron est ainsi bien occupé avec le destin de sa saga au cinéma et, pour le moment, il affirme que l’idée d’une série n’en est qu’à ses débuts : « Nous rassemblons encore les histoires possibles et ce genre de choses. Et puis, j’ai besoin de trouver les réalisateurs et les animateurs qui voudraient le faire avec moi ». Si vous cherchez un job dans le domaine, c’est donc le moment de vous manifester.

