Selon un insider bien renseigné, GTA 6 serait bien capable de tourner à 60 fps sur PS5 Pro. Une « nouvelle technologie » y serait pour beaucoup.

Et si GTA 6 atteignait finalement les 60 fps ? Ce détail technique paraît impensable, compte tenu des ambitions graphiques du jeu de Rockstar Games, esquissées dans la dernière bande-annonce diffusée. Mais les magiciens du studio, grâce à une évolution technologique proposée par Sony, seraient actuellement à l’œuvre pour transformer ce rêve en réalité, sur PS5 Pro. C’est en tout cas ce qu’affirme l’insider Detective Seeds, qui a, par le passé, partagé des indiscrétions avérées (sur la remasterisation d’Oblivion, par exemple).

« GTA 6 a atteint et continue d’atteindre les 60 fps tout en étant optimisé sur PS5 Pro, via plusieurs options graphiques. Les ingénieurs PlayStation participent à cette optimisation en raison de la nouvelle technologie actuellement implémentée et attendue pour mai 2026 (…). Pour le moment, les 60 fps ne sont atteints que sur PS5 Pro (mais cela pourrait changer d’ici à la sortie) », indique Detective Seeds dans un message publié sur X le 19 juillet 2025. Sa source serait un ingénieur de Sony lui ayant déjà fourni des informations.

La PS5 Pro sera bien la console qu’il faut pour jouer à GTA 6 dans les meilleures conditions

Cette rumeur réjouissante est bien évidemment à prendre avec les pincettes de rigueur, puisque ni Rockstar Games, ni Take-Two Interactive, ni Sony n’ont communiqué au sujet des performances techniques de GTA 6 sur PS5 et PS5 Pro. Néanmoins, elle corrobore une information — officielle cette fois — à propos de l’arrivée d’une grosse mise à jour de la PlayStation 5 Pro en 2026, console qui prépare le terrain pour la PS6. Cela ne semble pas être une coïncidence.

Tout porte à croire qu’il s’agit de « la nouvelle technologie » mentionnée par Detective Seed, liée à un moteur d’upscaling plus performant (conçu en partenariat avec AMD). Cela permettrait à Rockstar Games d’améliorer copieusement la fluidité, tout en maintenant une qualité graphique à la hauteur des espérances. GTA 6 deviendrait alors une véritable vitrine pour la PS5 Pro, qui a besoin d’arguments solides pour justifier son prix exorbitant de 800 €. « Le deal marketing entre PlayStation et Rockstar le permet, et encourage cette collaboration sur l’optimisation. On devrait voir des packs avec des PS5 et GTA 6 dans la prochaine vague de communication », ajoute Detective Seed.

On rappelle quand même que les développeurs de Rockstar Games sont des rois quand il s’agit d’optimiser leurs jeux. Sur PS4 et Xbox One, Red Dead Redemption 2 affiche, encore aujourd’hui, un rendu prodigieux (mais en 30 fps). La puissance de la PS5 Pro, couplée à une technologie de mise à l’échelle performante, pourrait aider le studio à atteindre un objectif que beaucoup pensaient impensable. Et cela pourrait aider Sony à vendre les exemplaires de sa console premium comme des petits pains. De toute façon, se contenter de 30 fps sur la version PS5 Pro de GTA 6 constituerait quand même un sacré échec pour Sony.

