Motivé par le succès massif de Fallout, Amazon continue de piocher dans le catalogue de jeux vidéo. La très appréciée saga Mass Effect va avoir droit à sa propre série ambitieuse.

Amazon est en train de se construire un catalogue de séries adaptées de jeux vidéo populaires. Après Fallout (un immense succès) et en attendant Tomb Raider, la multinationale a sécurisé les droits pour Mass Effect, peut-on lire dans les colonnes de Variety le 7 novembre 2024. Les contours du projet sont encore flous, mais on connaît quand même le nom de celui qui le chapeautera : Daniel Casey, qui a notamment écrit Fast and Furious 9.

Bon point pour les fans de la saga, Amazon a choisi la date du 7 novembre pour officialiser ce projet. Elle n’est pas le fruit du hasard : cela correspond au jour de Mass Effect, en référence à N7 — code qui désigne les forces spéciales au sein de l’armée de l’Alliance interstellaire, dont fait partie le héros de la première trilogie. C’est une façon de montrer que les codes sont déjà respectés pour cette série à paraître en exclusivité sur Prime Video.

Mass Effect. // Source : Capture YouTube

Que racontent les jeux vidéo Mass Effect ?

Nul ne sait sur quel projet exactement s’engagera Daniel Casey, mais il a l’embarras du choix. Mass Effect est un univers vaste, avec une trilogie complète de jeux centrés sur un même personnage ; un quatrième opus qui est parti dans une autre direction ; et un cinquième jeu vidéo en préparation au sein des studios BioWare. Sans oublier les autres adaptations (comme des comics, par exemple).

Daniel Casey pourrait ainsi proposer aux fans une relecture des aventures du Commandant Shepard, un soldat qui doit sauver la galaxie des Moissonneurs, des machines très anciennes dont l’unique but est de tout détruire. Pour cela, il réunit un équipage de fortes têtes au sein du vaisseau Normandy.

Raconter de nouveau les péripéties de Shepard peut constituer une valeur sûre, autant qu’un refuge pour Daniel Casey. Mais c’est aussi prendre le risque de souffrir de la comparaison avec les trois premiers jeux vidéo, qui ont reçu les éloges de la presse à leur sortie. Sur l’agrégateur Metacritic, ils récoltent des scores compris entre 91 et 96 sur 100. Encore aujourd’hui, Shepard, dont on pouvait personnaliser l’apparence et choisir le genre, jouit d’une popularité immense.

Amazon pourrait aussi opter pour la même construction que Fallout : utiliser simplement l’univers, avec des références pour l’authenticité, pour raconter autre chose. C’est une option qui a particulièrement réussi à cette série qui respecte les codes de Fallout et offre une vision inédite. En tout cas, les amoureux de Mass Effect vont être gâtés à l’avenir, avec un cinquième jeu (qui doit faire oublier la déception du quatrième) et une série entre les mains d’une plateforme qui sait s’y prendre.

