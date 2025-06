Lecture Zen Résumer l'article

Après plusieurs années de fermeture, l’université Godolkin ouvre à nouveau ses portes pour une saison 2 de Gen V, toujours sur Prime Video. Date de sortie, casting, bande-annonce… Voici tout ce que l’on sait sur le spin-off de The Boys.

Préparez vos cartables bien remplis, vos pouvoirs les plus impressionnants et votre furieuse envie de rébellion : c’est l’heure de la rentrée pour Gen V. Deux ans après une saison 1 littéralement explosive, l’université Godolkin va ainsi accueillir de nouveaux étudiants, alors que Marie, Jordan et Emma tentent d’entamer une révolution, plus ou moins discrète. Date de sortie, bande-annonce, histoire… Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 2 de Gen V, en attendant la saison 5 de The Boys.

Pour aller plus loin Voici les meilleures séries à voir sur Netflix

La bande-annonce de la saison 2 de Gen V

Le 1er juin 2025, Prime Video a enfin dévoilé les premières images de la suite de Gen V. Au programme de cette saison 2 : beaucoup de baston, un nouveau doyen pour Godolkin et une division plus explosive que jamais entre les humains et les super-héros.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

De quoi parlera la saison 2 de Gen V ?

À la fin de la saison 1 de Gen V, Marie, Jordan, Emma et Andre se retrouvaient enfermés ensemble, dans un lieu mystérieux. Alors que Cipher, un nouveau doyen, prend la tête de l’université Godolkin, les super-héros de la série vont finalement devoir se remettre à leurs études, dans un contexte politique sous haute tension.

Homelander a ainsi pris le contrôle des États-Unis et la nouvelle direction de Godolkin compte bien entraîner tous les élèves à devenir des soldats d’élite. Une façon d’affirmer la supériorité des super-héros sur les humains, considérés comme inférieurs. Mais, Marie, Jordan et Emma ont un autre plan en tête : la rébellion. Cate et Sam, eux, semblent plus puissants que jamais et devraient continuer à défendre le camp d’Homelander, dans cette saison 2.

Où se situera la saison 2 par rapport à The Boys ?

Compte tenu des informations déjà révélées sur cette suite de Gen V, l’intrigue de la saison 2 se situera pile entre les saisons 4 et 5 de The Boys. Le dernier épisode de la saison 4 voyait ainsi Homelander accéder à la Maison-Blanche, avec le soutien de Cate et Sam. Après une apparition remarquée dans la saison 1 de Gen V, il devrait donc être de retour dans la saison 2.

Homelander règne désormais sur les États-Unis. // Source : Prime Video

La bande-annonce met d’ailleurs en scène deux personnages emblématiques de The Boys : Firecracker, qui anime visiblement toujours son émission de télévision controversée, et The Deep, tapi dans l’ombre. Va-t-il finalement se rebeller contre Homelander, après des années de bons et loyaux services ? La saison 2 de Gen V servira en tout cas de pont pour la saison 5 de The Boys, attendue pour 2026 sur Prime Video et qui sera la toute dernière de la série.

Pour aller plus loin 4 séries à voir après la saison 4 de The Boys sur Prime Video

Quelle est la date de sortie de la saison 2 de Gen V sur Prime Video ?

La nouvelle saison de Gen V sera disponible dès le mercredi 17 septembre 2025, sur Prime Video. Les trois premiers épisodes seront alors mis en ligne à cette date, suivis d’une diffusion hebdomadaire, jusqu’au grand final, le 22 octobre.

Combien d’épisodes sont prévus pour cette saison 2 ?

La saison 2 de Gen V sera composée de 8 épisodes, comme la précédente.

Emma dans Gen V. // Source : Brooke Palmer/Prime Video

Jaz Sinclair, Hamish Linklater… Quels acteurs et actrices seront au casting de la saison 2 de Gen V ?

Le casting original sera évidemment de retour pour la saison 2 de Gen V. Nous pourrons donc retrouver à l’écran :

Jaz Sinclair dans le rôle de Marie Moreau ;

Lizze Broadway dans le rôle d’Emma Meyer ;

Maddie Phillips dans le rôle de Cate Dunlap ;

London Thor et Derek Luh dans le rôle de Jordan Li ;

Asa Germann dans le rôle de Sam Riordan ;

Sean Patrick Thomas dans le rôle de Polarity ;

Valorie Curry dans le rôle de Firecracker ;

Chace Crawford dans le rôle de The Deep.

Un nouveau venu sera également de la partie, pour incarner un personnage crucial : celui de Cipher, le nouveau doyen de Godolkin. Il s’agit d’Hamish Linklater, que l’on a pu voir dans Legion, Midnight Mass ou Fargo.

Chance Perdomo dans Gen V. // Source : Prime Video

Chance Perdomo sera-t-il présent dans la saison 2 ?

Malheureusement, l’interprète d’Andre sera absent de cette saison 2, à la suite de son décès soudain, le 30 mars 2024, alors que la production de Gen V devait reprendre. La mort de Chance Perdomo, survenue lors d’un accident de moto à l’âge de 27 ans, a évidemment retardé le tournage de la saison 2. L’équipe de la série a décidé de ne pas recaster le personnage d’Andre, mais plutôt de réécrire complètement le scénario, en y intégrant ce tragique évènement.

La première bande-annonce laisse ainsi entrevoir Polarity, le père d’Andre, bien décidé à se venger de l’université après la mort de son fils. Nul doute que la saison 2 de Gen V lui rendra donc hommage, à sa façon, en mélangeant fiction et réalité.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !