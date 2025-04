Lecture Zen Résumer l'article

Un an après son officialisation, le projet d’adaptation de Tomb Raider par Amazon aurait pris du sérieux plomb dans l’aile. L’annulation n’est pas du tout à exclure.

En mai 2024, à peine le succès colossal de Fallout digéré, Amazon officialisait une nouvelle adaptation susceptible de plaire : une série basée sur la saga Tomb Raider. Un mariage de raison, quand on sait que la multinationale chapeaute aussi un prochain jeu vidéo, développé par Crystal Dynamics (et dont on n’a encore rien vu). Où en est-on aujourd’hui ? Nulle part, à en croire des sources du Daily Mail, qui évoque des bruits de couloir négatifs dans un article daté du 4 avril 2025.

Amazon a pourtant jeté son dévolu sur Phoebe Waller-Bridge, créatrice de Fleabag, pour s’occuper de la série Tomb Raider. Ces derniers mois, peu de détails ont été partagés à son sujet, et tout juste a-t-on entendu que Sophie Turner (Game of Thrones) aurait été choisie pour enfiler le costume de l’aventurière (après Angelina Jolie et Alicia Vikander au cinéma). On comprend davantage ce silence aujourd’hui, avec une annulation qui aurait déjà été décidée.

Lara Croft traverse les années depuis 1996. // Source : Crystal Dinamics

La série Tomb Raider par Amazon aurait été annulée

La débâcle que traverserait Lara Croft serait notamment liée à une personne : Jennifer Salke, débarquée de son poste à la tête d’Amazon Studios il y a quelques jours. C’est elle qui avait offert un juteux contrat à Phoebe Waller-Bridge (à 20 millions de dollars par an) et donné le feu vert pour une adaptation de Tomb Raider. Sans son soutien, le projet devrait logiquement prendre du plomb dans l’aile.

Dans un édito publié à la fin du mois de mars, Matthew Belloni, ancien journaliste pour The Hollywood Reporter et ex-avocat, mentionne des dépenses considérables : « Tomb Raider, adaptation portée par Phoebe Waller-Bridge et supervisée personnellement par Jennifer Salke après une officialisation en mai dernier, est passée par deux salles des scénaristes et a déjà coûté des dizaines de millions de dollars. Il n’y a toujours aucun scénario. »

On comprend alors que Phoebe Waller-Bridge et son équipe auraient passé ces derniers mois à développer des idées sans parvenir à en trouver une qui mériterait de passer à l’étape supérieure. Un début de tournage début 2025 avait même été envisagé, mais de toute évidence, ce n’est plus du tout à l’ordre du jour. Le Daily Mail met en avant d’autres indices qui ne vont pas dans le sens d’une issue positive, comme l’absence de Phoebe Waller-Bridge à un événement majeur organisé par Amazon, en fin d’année dernière.

Ces indiscrétions, qui se recoupent, font donc craindre le pire en ce qui concerne Tomb Raider, en dépit d’espoirs immenses derrière cette adaptation. Avec Fallout, Amazon a prouvé qu’on pouvait s’approprier et respecter l’essence d’une œuvre vidéoludique (ce que les trois films sur Lara Croft n’ont pas réellement su faire), tout en séduisant le public. En prime, Phoebe Waller-Bridge est fan de l’héroïne : « Si je le disais à l’adolescente que j’étais, je pense qu’elle exploserait. Tomb Raider est une œuvre importante de ma vie et je me sens privilégiée à l’idée de la porter à l’écran en compagnie de collaborateurs passionnés. Lara Croft signifie beaucoup pour moi, comme c’est le cas pour d’autres, et je suis pressée de me lancer. »

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama