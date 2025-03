Lecture Zen Résumer l'article

Ronald D. Moore, qui travaille sur l’adaptation en série de la saga God of War, s’est livré à une confidence étonnante : une deuxième saison a d’ores et déjà été commandée par Amazon, alors même qu’on ne sait pas grand-chose de la première.

En décembre 2022, Amazon et Sony ont officialisé une adaptation ambitieuse : une série basée sur la saga de jeux vidéo God of War, connue pour son héros charismatique et sa violence extrême. Plus de deux ans plus tard, il n’y a pas eu l’ombre d’une information sur le casting, encore moins l’esquisse d’une image ou un teaser. Les derniers bruits de couloir évoquaient un reboot total du projet, avec un changement de l’équipe créative.

Les récents propos de Ronald D. Moore, propulsé showrunner, vont donc paraître très étonnants pour certains fans. Le 11 mars 2025, il s’est longuement entretenu avec l’actrice Katee Sackhoff, avec qui il a travaillé sur la série culte Battlestar Galactica. Il a évoqué God of War, avec une confidence étonnante : alors que la première saison n’est toujours qu’au stade de la pré-production, la deuxième a déjà été commandée par Amazon. Dans le monde du petit écran, on attend normalement les chiffres des premiers épisodes avant de donner le feu vert pour une autre saison.

God of War Ragnarök. // Source : Capture PS5

Il y aura au moins deux saisons pour la série God of War

Ce petit détail loin d’être anodin souligne à quel point Amazon croit en cette adaptation. On rappelle que la multinationale n’en est pas à son premier galop d’essai sur ce segment : la série Fallout, dont on pouvait craindre le pire, a très bonne presse et la deuxième saison est en cours de tournage, pour une diffusion ces prochains mois.

Ronald D. Moore, célèbre pour avoir travaillé sur de multiples séries Star Trek, Battlestar Galactica et, plus récemment, For All Mankind, a révélé : « En ce moment, je suis focalisé sur l’adaptation d’un jeu vidéo intitulé God of War — c’est une grosse licence dans le monde du jeu vidéo —, pour laquelle Amazon a commandé deux saisons et m’a demandé d’aider. Je suis littéralement dans la pièce des scénaristes et je travaille dessus. C’est mon nouveau projet. »

À noter que Ronald D. Moore ne se considère pas comme un joueur. Bien au contraire. Il a bien évidemment tenté de lancer les jeux vidéo God of War, sans réel succès. Il a confié en toute transparence : « Les manettes d’aujourd’hui… Appuyez sur R1, où est la touche R1 ? Oh, je suis mort ! Je ne suis pas bon pour ça. » Bien sûr, le fait qu’il ne soit pas un féru des jeux vidéo ne présage en rien de la qualité de la série. Son objectif est d’ailleurs de s’approprier l’œuvre pour la retranscrire à un public encore plus large. En cela, sa méconnaissance pourrait en réalité constituer une force pour livrer un regard 100 % neuf.

Aux dernières nouvelles, la série God of War sera basée sur le titre paru en 2018, lequel plonge Kratos dans la mythologie nordique. Le jeu a eu droit à une suite flamboyante, baptisée God of War Ragnarök.

