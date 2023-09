CD Projekt Red a modifié beaucoup de choses dans la version 2.0 de Cyberpunk 2077, liée à l’arrivée de l’extension Phantom Liberty. Le studio a aussi ajouté quelques références bien pensées.

Il paraît que Cyberpunk 2077 n’a plus rien à voir avec l’état dans lequel il était à sa sortie en 2020. La version 2.0, liée à l’arrivée de la seule extension du RPG, change tellement la donne qu’il est conseillé de recommencer une partie de zéro. Mais CD Projekt Red ne s’est pas contenté de quelques évolutions de gameplay, il a aussi ajouté des petites références bien senties. En témoigne celle qui rend hommage à Wolfenstein, repérée par Kotaku dans un article publié le 27 septembre.

Comme on peut le voir dans cette vidéo diffusée sur YouTube le 22 septembre, on peut désormais trouver une borne d’arcade spéciale dans Cyberpunk 2077. Elle permet de jouer à un mini-jeu baptisé Arasaka Tower 3D, qui prend la forme d’un jeu de tir à la première personne qui rappelle Wolfenstein 3D — ou encore Doom, soit les pères du genre. Quand on sait que Cyberpunk 2077 est avant tout un FPS, c’est plutôt bien pensé.

À quoi ressemblerait Wolfenstein avec Keanu Reeves en héros ?

Le temps de cinq niveaux assez courts, constitués de certains secrets à dénicher, Arasaka Tower 3D reprend à son compte les vieilles mécaniques de gameplay de Wolfenstein 3D (comme l’impossibilité de regarder en haut ou en bas, avec une visée uniquement sur le plan horizontal). On y incarne Johnny Silverhand, le protagoniste auquel l’acteur Keanu Reeves a prêté ses traits. L’objectif est simple : il doit s’échapper d’une tour après y avoir posé une bombe, non sans occire les gardes qui se trouvent sur son chemin. Il faut un peu moins de dix minutes pour achever cette mission.

Pour jouer à Arasaka Tower 3D, il suffit de sortir de Night City et de se rendre dans les badlands. Au sud se trouve une église abandonnée, près d’une ferme désaffectée. Le lieu est assez simple à trouver puisqu’il y a un point de voyage rapide à activer. Peut-être y êtes-vous déjà allé dans une précédente partie de Cyberpunk 2077.

Un jeu Wolfenstein 3D dans Cyberpunk 2077 // Source : Capture YouTube

Le clin d’œil aux vestiges du genre FPS ne s’arrête pas là. Ce faux jeu vidéo Arasaka Tower 3D est lié à mystère bien plus grand — numéroté FF:06:B5 — et qui obsède des fans de Cyberpunk 2077.

Dans ce sujet publié sur Reddit le 25 septembre, on peut voir qu’une poignée d’entre eux ont découvert les morceaux d’un QR Code, qu’il a fallu reconstituer sans avoir toutes les pièces (certaines ont été trouvées grâce à un algorithme). L’issue reste encore incertaine : « Nous avons obtenu un jeu de morpion contre une IA qui est imbattable. Un PC portable avec des runes, et un mystère qui n’est toujours pas résolu. Mais nous en sommes très proches », indique l’auteur, qui appelle à l’aide de la communauté. Cela fait une excuse de plus pour (re)plonger dans Cyberpunk 2077.