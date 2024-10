Lecture Zen Résumer l'article

Annoncée en 2022, la série God of War, produite par Amazon et adaptée de la saga PlayStation, est encore loin de devenir réalité. Un reboot du projet aurait été décidé, en accord avec Sony.

Où en est la série God of War, officialisée en décembre 2022 par Amazon et Sony ? Au même point qu’il y a quasiment deux ans, à en croire les informations de Deadline publiées le 17 octobre 2024. Ainsi, les deux géants auraient opéré un reboot du projet. Le showrunner Rafe Judkins aurait quitté la production, en compagnie de Hawk Ostby et Mark Fergus, alors que le trio avait multiplié les scripts appréciés par Sony et Amazon.

Les multinationales souhaitaient semble-t-il partir dans une tout autre direction créative, sans aucune précision à ce sujet. Une équipe de scénaristes va donc être engagée pour repartir au stade de la pré-production. Nous ne sommes sans doute pas près de voir ne serait-ce que l’ombre d’un teaser ou d’une image de cette série God of War. Elle est pourtant très attendue à en juger par la popularité de cette saga liée aux consoles PlayStation. God of War Ragnarök, dernier opus en date, reste l’un des jeux les mieux notés de ces dernières années.

Amazon et Sony entendent prendre leur temps concernant God of War, sans doute dans l’optique d’accoucher du meilleur script possible. Quand la série a été officialisée, il a été confirmé qu’elle se basera sur les aventures nordiques de Kratos, qui a aussi un lourd passif dans la mythologie grecque.

Normalement, la série adaptera l’intrigue du jeu de 2018 : à la mort de sa nouvelle épouse, il doit emporter ses cendres au plus haut sommet des Neuf Royaumes, avec son fils Atreus, qu’il connaît peu. Sa quête va attirer l’attention d’Odin et des autres Dieux, alors que Kratos aspire à une retraite loin des regards.

On imagine très bien ce qui pourrait coincer dans cette adaptation : la violence extrême des jeux vidéo God of War. Kratos est un personnage brut de décoffrage, qui se débarrasse de ses ennemis avec rage et puissance viscérale. Comment la retranscrire à l’écran au format live-action sans tomber dans une interdiction trop pénalisante pour le public ? C’est un sujet complexe, même si on a vu qu’Amazon n’a rien censuré pour The Boys.

Nul doute qu’Amazon et Sony voudront surfer sur le succès de The Last of Us (HBO) avec l’adaptation la plus fidèle et respectueuse possible. Entre la violence, l’univers à retranscrire et la personnalité de Kratos, il y a des points complexes à gérer.

