Les développeurs du jeu vidéo Indiana Jones and the Great Circle ont inclus un petit disclaimer au début du jeu pour rappeler qu’ils ne feront jamais la promotion du régime nazi, malgré sa présence dans le jeu.

Le studio MachineGames a un truc avec les Nazis. Il s’est fait connaître ces dernières années grâce aux FPS Wolfenstein, où on passe son temps à tuer des soldats du régime fasciste (avec un gameplay grisant). Et les Nazis seront aussi au cœur de l’intrigue de leur futur jeu, Indiana Jones and the Great Circle. En effet, le célèbre aventurier incarné par Harrison Ford en combat à maintes reprises dans les films, et l’histoire se situera en 1937.

Cela veut dire qu’Indiana Jones and the Great Circle va afficher des symboles et icônes liés au nazisme — des représentations qui ont longtemps été interdites en Allemagne. À cet effet, MachineGames tient à se protéger face à certaines — mauvaises — interprétations : leur but ne sera jamais de mettre en avant les Nazis. Un petit message au début du jeu le rappellera.

Indiana Jones and the Great Circle // Source : Bethesda/Microsoft

Indiana Jones and the Great Circle n’est pas à la gloire des Nazis

MachineGames, Bethesda et Microsoft ont raison de prendre des pincettes avec la manière dont apparaissent les Nazis dans Indiana Jones and the Great Circle. Il est important de rappeler qu’ils seront toujours les ennemis du Bien. Le long message est là pour servir de piqûre de rappel : les croix gammées sont là pour l’authenticité, non pas pour faire la promotion de l’une des pires pages de l’Histoire.

Ainsi pourra-t-on lire avant de lancer la partie (via Video Games Chronicle, le 29 octobre) : « L’histoire et le contenu de ce jeu ne sont pas destinés et ne doivent pas être interprétés de quelque manière que ce soit pour cautionner, glorifier ou approuver les croyances, les idéologies, les événements, les actions, les personnes ou le comportement des régimes nazi et fasciste, ni de tout autre régime, ni pour banaliser les crimes de guerre, le génocide et autres crimes contre l’humanité. »

Indiana Jones and the Great Circle // Source : Bethesda/Microsoft

Et aux scénaristes de rappeler qu’Indiana Jones and the Great Circle est articulé autour d’une histoire fictive, certes « inspirée d’événements et de personnages historiques » — sans leur manquer de respect. Cette adaptation sera l’un des temps forts de Microsoft en fin d’année, avec un lancement avant Noël sur PC et Xbox (le 9 décembre). Elle sera disponible au printemps prochain sur PlayStation 5.

