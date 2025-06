Lecture Zen Résumer l'article

CD Projekt Red a retardé l’arrivée de la future mise à jour de Cyberpunk 2077, qui promet encore d’être immense.

CD Projekt Red avait officiellement annoncé que les développements concernant Cyberpunk 2077 étaient terminés. C’était un mensonge. Car, depuis, une grosse mise à jour a été déployée (numéro 2.2) et une version Switch 2 a été conçue pour accompagner le lancement de la console de Nintendo. Et, en ce moment, le studio polonais planche sur une nouvelle version, la 2.3.

Le patch 2.3, justement, a été retardé par CD Projekt Red, qui a partagé l’annonce dans un communiqué publié sur X le 23 juin 2025. Il devait être disponible le 26 juin. « Nous souhaitions proposer la mise à jour 2.3 dès le 26 juin. Cependant, nous avons besoin de plus de temps pour être satisfaits — nous visons une échelle comparable à la 2.2. Nous vous en dirons plus dès que possible. »

Cyberpunk 2077. // Source : CD Projekt Red

Que va apporter la mise à jour 2.3 de Cyberpunk 2077 ?

Comparer la version 2.3 à la version 2.2 est loin d’être anodin. Cela permet d’avoir une idée du contenu et de l’ampleur des nouveautés. Ainsi, le patch 2.2 avait intégré : des nouvelles options pour personnaliser l’apparence de V, la possibilité de changer la couleur de certaines voitures à la volée, un mode photo retravaillé ou encore l’opportunité de rouler en compagnie de Johnny Silverhand (Keanu Reeves) pendant une balade en voiture dans les rues de Night City.

Pour le moment, CD Projekt Red n’a rien voulu dire sur le contenu exact, et on ne peut que spéculer. Il reste quelques chantiers à adresser dans Cyberpunk 2077, comme des optimisations inespérées pour la PS5 Pro ou encore l’introduction d’un mode New Game Plus. À en juger par l’ampleur du teasing déployé par la firme, le patch 2.3 ne devrait pas se contenter de quelques correctifs et ajouts pour améliorer le confort de jeu.

En tant que directeur associé, qui s’occupe personnellement du projet, Pawel Sasko a assuré que ce retard a été décidé pour « s’assurer que tout fonctionne bien et soit peaufiné ». Maintenant, on imagine que les fans ont hâte d’en savoir plus sur ce que concocte CD Projekt Red, par ailleurs occupé sur la suite de Cyberpunk 2077 et The Witcher 4.

