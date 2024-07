Lecture Zen Résumer l'article

Sony a dévoilé les jeux qui seront ajoutés aux catalogues PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium en juillet. Petit ou grand mois ?

Cela fait maintenant un petit moment que le PlayStation Plus est divisé en trois palier. Le deal est le suivant : plus on paie cher, plus on a accès à des jeux. En début de mois, tout le monde est servi avec trois titres gratuits. À partir du 16 juillet, en revanche, seuls les membres Premium et Extra sont concernés.

Les jeux PlayStation Plus Premium en juillet 2024 // Source : Sony

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en juillet 2024

Remnant II (PS5)

Remnant II est la suite d’un jeu de tir à la troisième personne qui s’approprie les mécaniques des souls-like pour pimenter le gameplay. Certains boss sont particulièrement coriaces dans ce jeu qui autorise la coopération (c’est plutôt conseillé pour vivre l’expérience à 100 %).

6/10 Remnant 2 Lire le test 49,99 € sur Amazon 49,99 € sur Fnac Points forts Forme bien plus soignée

Feeling des armes toujours au top

On peut jouer avec un chien ! Points faibles Équilibré à la truelle

Des énigmes qui n’ont rien à faire là

C’est quand même bien mieux en coopération

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion (PS4, PS5)

Derrière un nom à rallonge, Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion cache la remasterisation du prologue de Final Fantasy VII. On y incarne le personnage Zack Fair, lié à Cloud, Aerith et Sephiroth. Attention, ça reste un jeu pensé pour la PSP à la base.

6/10 Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion Lire le test 59,99 € sur Amazon Points forts Le système de combat

Le plaisir de retrouver un univers apprécié

Le charisme de Sephiroth Points faibles Structure d’un autre temps

Contenu secondaire ultra répétif

Graphiquement bif bof

Mount & Blade II: Bannerlord (PS4, PS5)

Mélangeant stratégie et action-RPG en mode bac-à-sable, Mount & Blade II: Bannerlord vous demande de créer un personnage, dont il faudra faire agrandir le pouvoir en faisant les meilleurs choix. Bien sûr, tous les moyens sont bons pour triompher.

No More Heroes 3 (PS4, PS5)

Dans No More Heroes 3, on incarne Travis Touchdown, qui reprend du service avec une mission ultra périlleuse : se débarrasser des dix meilleurs assassins de la planète. Bon courage à lui.

Mais aussi :

The Jackbox Party Pack 9 (PS4, PS5)

Pathfinder: Wrath of the Righteous (PS4, PS5)

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition (PS4)

Deadcraft (PS4)

Steep (PS4)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en juillet 2024

Job Simulator (PS VR2)

Summoner (PS4, PS5)

Ratchet and Clank Size Matters (PS4, PS5)

Jeanne d’Arc (PS4, PS5)

