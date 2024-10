Lecture Zen Résumer l'article

Shrinking est la série pour rire à gorge déployée et pour pleurer à chaudes larmes. La saison 2 est en cours de diffusion, et la saison 3 déjà confirmée.

Il bougonne davantage qu’il parle — mais il n’en est pas moins un excellent psychologue. Dans Shrinking, Harrison Ford interprète Paul Rhoades. Et dans son cabinet, on trouve aussi Jimmy (Jason Segel) et Gaby (Jessica Williams). Ce trio porte l’une des séries les plus drôles et positives de ces dernières années.

« Drôle », alors même que les prémisses de l’histoire sont plutôt tristes : Jimmy vient de perdre sa femme et se laisse alors sombrer, en oubliant même de s’occuper de sa fille, adolescente, qui se retrouve sans mère du jour au lendemain.

De quoi parle Shrinking ?

Pour aller mieux face à son deuil, Jimmy décide de changer ses méthodes de thérapie : il s’implique personnellement envers ses patients, en n’hésitant plus à leur dire ce qu’il pense vraiment. Malgré le deuil, c’est ce choix qui va en grande partie déclencher une succession de situations plus hilarantes les plus unes que les autres. Et bien sûr, il n’y a pas que Jason Siegel à briller dans l’humour : on doit nos meilleurs fous rires aux personnages de Jessica Williams, Harrison Ford, ou même du meilleur ami interprété par Michael Urie.

Si Shrinking fait partie des rares séries capables de vous faire rire à gorge déployée — c’est une promesse –, elle est tout aussi capable de vous faire verser des larmes sincères. Cette œuvre hors-du-commun parle merveilleusement bien de deuil, de confiance en soi, d’amitié, et plus largement de traumatismes irrésolus, sans injonction à la résilience immédiate. En clair, Shrinking est un peu un câlin douillet pour votre santé mentale (et le rire fait partie de la thérapie, non ?).

Ce rare mélange parfait entre un humour total et des émotions attendrissantes n’est pas si surprenant quand l’on sait que Shrinking est une création de Bill Lawrence, aussi derrière Ted Lasso.

Gaby, la meilleure psy du monde // Source : Apple TV+

La saison 2 de Shrinking est-elle à la hauteur ?

Alors que la saison 2 en est actuellement à l’épisode 3, la série surprend encore et toujours par sa qualité très constante. La fille de Jimmy, jouée par Lukita Maxwell, s’avère de plus en plus drôle et touchante, son personnage prenant plus d’ampleur dans ces nouveaux épisodes. Alors que la première saison abordait le SSPT de son père et l’impact sur leur relation, cette nouvelle saison 2 s’intéresse à la façon dont Alice gère réellement son deuil tout au fond d’elle-même ; et sa difficulté à l’extérioriser avec un père qui prend toute la place émotionnelle dans la famille.

Pour ce faire, la série fait intervenir aussi un nouveau personnage, interprété par Brett Goldstein (qui jouait Roy Kent dans Ted Lasso). Il va bouleverser la vie de Jimmy et Alice, et infuser un débat éthique au sein de la série.

Ces nouveaux épisodes abordent encore plus frontalement encore le traumatisme, de même que la notion d’amitié. Mais elle continue à nous faire rire, y compris dans les moments les plus improbables.

Où voir Shrinking ?

Shrinking est une production Apple TV+. Le service de streaming coûte 9,99 € par mois, mais est également disponible dans les offres Canal+.

Paul (Harrison Ford) est le confident inattendu d’Alice (Lukita Maxwell), la fille de Jimmy (Jason Segel) // Source : Apple TV+

Il y a combien d’épisodes ?

Shrinking est composée de deux saisons de 20 épisodes. La deuxième saison est toutefois encore en cours de diffusion, à un rythme hebdomadaire. Les épisodes de Shrinking durent un peu plus de 30 minutes.

Y a-t-il une saison 3 à Shrinking ?

Dès le début de la diffusion de la saison 2, Apple TV+ a annoncé le renouvellement de la série. Il y aura une saison 3, attendue pour fin 2025 ou début 2026, c’est confirmé.

