Un sondage réalisé par FromSoftware permet de découvrir les préférences des joueuses et joueurs d’Elden Ring. Certains choix sont étonnants, d’autres très logiques.

Elden Ring est le plus gros succès vidéoludique de 2022. Le RPG est entré dans une autre dimension en franchissant, récemment, la barre des 13 millions de ventes depuis son lancement en février. Désormais, un jeu de FromSoftware est considéré comme une production qui raisonne auprès du grand public. Et c’est sans doute ce qui a poussé le studio à réaliser un sondage via le magazine Famitsu (institution de la presse au Japon).

Grâce à un travail de traduction réalisé par Frontlinejp et publié le 14 mai, on découvre les résultats de cette petite étude réalisée sur un échantillon d’un peu moins de 1 800 personnes (une majorité d’hommes), dont une bonne partie a dépassé les 100 heures de jeu. Qu’aiment les fans d’Elden Ring ? Les armes, sorts et invocations puissants, ainsi que Radahn et Malenia — les deux pires boss du jeu.

Un extrait d’Elden Ring // Source : YouTube/VaatiVidya

Les joueurs d’Elden Ring aiment avoir beaucoup de vie

Deux classes sortent du lot pour démarrer l’aventure : Vagabond et Samouraï, qui arrivent assez largement en tête. Dans l’approche, elles se ressemblent beaucoup, puisqu’il s’agit de personnages polyvalents, dotés d’un bon capital vie au départ. D’ailleurs, les joueuses et les joueurs mettent la Vigueur à la première position quand on leur demande une caractéristique à privilégier. Dans Elden Ring, plus la Vigueur est haute, plus la barre de santé est élevée. Il s’agit d’une mesure de précaution pour encaisser un peu plus de coups.

Pour se défendre, les aficionados mettent en avant :

Les katanas (arme) ;

Pas de chevalier-limier (Cendre de guerre) ;

Comète d’Azur (sort) ;

Mimique (invocation).

Ces résultats ne sont pas étonnants. La comète d’Azur est l’un des sorts les plus puissants à disposition des adeptes de la magie (on vous explique comment le récupérer) tandis que la Mimique est, de loin, la meilleure invocation (notre guide pour l’obtenir). Quant au pas de chevalier-limier, il permet de réaliser plus facilement des esquives, ce qui constitue une bonne option pour éviter les coups ennemis.

Malenia et Radahn dans Elden Ring // Source : Capture YouTube

Quels boss ont retenu l’attention des joueurs et des joueuses ? Radahn et Malenia, soit les deux boss les plus durs du jeu. Là encore, il n’y a rien de surprenant. Physiquement impressionnant, Radahn impose un combat dantesque, dont on est fier de sortir vainqueur. Malenia, elle, requiert une discipline de fer et un gros entraînement (vous pouvez vous faire aider par Let Me Solo Her, sinon). À noter que Margit, le premier vrai boss du jeu, figure sur le podium. Nul doute qu’il a été une première épreuve pour beaucoup.

Enfin, on remarque que Caelid est la destination la plus prisée dans Elden Ring — ce n’est pourtant pas la plus accueillante avec ses paysages cauchemardesques et ses monstres effrayants.