Un premier aperçu de l’adaptation en film du jeu vidéo Until Dawn, lui-même film interactif, montre comment les scénaristes s’approprient la principale caractéristique du gameplay. C’est malin, à première vue.

Je fais partie de celles et ceux qui pensent que l’intérêt de faire un film Until Dawn est plus que discutable. Qu’est-ce qui pourrait justifier l’adaptation d’un jeu vidéo qui lorgne plutôt du côté du film interactif, sans les interactions qui en font le sel ? Sony, motivé par l’envie d’inonder Hollywood et le petit écran avec ses licences gaming, ne s’est pas vraiment posé la question.

Je dois avouer que le premier aperçu du film Until Dawn, diffusé le 14 janvier, est rassurant. Les scénaristes semblent avoir fait un choix narratif plutôt intéressant pour tenter de s’approprier la mécanique principale du jeu vidéo — à savoir prendre des décisions pour influencer le récit et terminer la partie avec un maximum de personnages en vie. David F. Sandberg (Annabelle 2 : La Création du mal, Shazam! et Shazam! La Rage des Dieux), le réalisateur, nous l’explique.

Le film Until Dawn sera un éternel recommencement

Le film Until Dawn n’est pas une adaptation stricte du jeu vidéo, puisque le casting est totalement différent (il y a Hayden Panettiere et Rami Malek dans l’œuvre originale, récemment revigorée sur PS5). Mais on nous promet un ton identique, avec l’envie d’étendre l’univers. L’histoire, non plus, ne sera pas la même, en dépit de quelques analogies : « Un an après la disparition mystérieuse de sa sœur Mélanie, Clover se rend, avec ses amis, dans la vallée reculée où elle a disparu, en quête de réponses. En explorant un office du tourisme abandonné, ils se rendent compte qu’ils sont poursuivis par un tueur masqué et se font tuer un par an… jusqu’à se réveiller et recommencer la même soirée. »

Le film Until Dawn sera donc un éternel recommencement, sachant que chaque nouvelle « tentative » permettra de découvrir un autre genre horrifique (avec des morts différentes à chaque fois). « Pour s’en sortir, ils vont devoir survivre jusqu’à l’aube », explique David F. Sandberg. Il y a un côté méta qui devrait ravir les fans, en espérant que l’adaptation ira au bout du concept. Notons que le synopsis mentionne l’existence d’un nombre limitée de « morts » pour chaque héroïne et héros. Là encore, c’est l’héritage du monde des jeux vidéo.

Peter Stromare est dans le film Until Dawn // Source : Capture YouTube

Enfin, il faut signaler le retour de l’acteur Peter Stromare, déjà présent dans le jeu vidéo (il joue un thérapeute effrayant, qui apparaît entre chaque chapitre). « Je suis vraiment fier de cette évolution vers le grand écran », se contente-t-il de confier. Il jouera Hill dans le film, un rôle encore très mystérieux et semble-t-il différent de celui qu’il occupe dans le jeu vidéo.

