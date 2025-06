Lecture Zen Résumer l'article

Pour son film 28 Ans plus tard qui sort en salles, le réalisateur Danny Boyle a utilisé un support avec 20 iPhone. Ce qui lui a permis de réaliser un « bullet time du pauvre », comme dans Matrix.

Après 28 Jours plus tard et 28 Semaines plus tard, la série de films de SF post-apocalyptiques 28 est de retour avec 28 Ans plus tard, réalisé par Danny Boyle. En plus de caméras très chères, il a aussi utilisé… des iPhone. Mais pas pour n’importe quelle raison : vous la découvrirez le 18 juin prochain, lors de la sortie du film. En attendant, son réalisateur donne quelques explications sur ses choix.

Et si on utilisait des iPhone pour un film de cinéma ?

Danny Boyle, qu’on connaît aussi pour Trainspotting, Slumdog Millionaire ou 127 heures, a de l’imagination, mais des moyens matériels limités. Pour réaliser certaines scènes de son prochain film, il avait besoin de plusieurs caméras sur un seul support. Sauf qu’aligner des caméras de cinéma dessus, ça pèse très lourd et surtout ça coûte très cher ; une caméra peut coûter jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Danny Boyle, le réalisateur de « 28 Ans plus tard » // Source : Sony Pictures

Alors Danny Boyle a décidé d’utiliser des iPhone 15 Pro Max : une solution « abordable » et surtout qui ne prend pas de place. Le réalisateur a fait concevoir trois supports : l’un avec huit iPhone (qui peut être tenu par une seule personne), l’un avec dix iPhone et le dernier avec 20 iPhone.

Interrogé par IGN, le réalisateur l’assure : l’image ne changera pas d’une scène tournée avec une vraie caméra de cinéma à une autre, tournée avec des téléphones. Tout d’abord parce que le reste du film aussi a été tourné en numérique : ça fait partie de l’histoire de la trilogie. Aussi parce que les équipes du film ont ajouté des objectifs devant pour améliorer l’image. Depuis l’iPhone 13 Pro, il existe un mode ProRes, un format cinéma dédié à l’iPhone.

Des iPhone ont aussi été utilisés pour d’autres plans // Source : Just Jared

Le film 28 Jours plus tard avait été tourné de manière à imiter des caméras de surveillance. Il explique que si une apocalypse zombie se produisait, il y aurait des caméras qui la filmeraient. « 28 ans plus tard » (ou plutôt 23 au vu de la date de sortie du premier film), les téléphones filmeraient aussi l’apocalypse.

Qu’est-ce qu’il se passe quand on aligne 20 iPhone qui filment ?

Danny Boyle semble fier de ses scènes tournées avec des téléphones : « Je ne le dis jamais, mais il y a un plan incroyable dans la seconde moitié […] du film où nous utilisons le support [à 20 caméras], et vous le reconnaîtrez quand vous le verrez… C’est assez graphique, mais c’est un plan magnifique qui utilise cette technique, et d’une manière surprenante qui vous propulse dans un nouveau monde plutôt que de vous donner l’impression que vous l’avez déjà vu. »

Un iPhone 15 Pro Max avec « quelques accessoires » // Source : Sony Pictures

Ce qu’il a réalisé, c’est ce qu’il appelle « une sorte de bullet time pour les pauvres ». On peut s’attendre à ce que dans le film, il y a des plans ou l’image passe très rapidement d’une caméra à l’autre. Ce qui va montrer une action sous différents angles en quelques secondes ; comme dans Matrix, le premier film à avoir utilisé cet effet visuel.

Le fameux « bullet time » de « Matrix » // Source : Warner Brox

Le réalisateur explique que « où que vous soyez, il [le support avec les téléphones] vous offre une vision à 180 degrés d’une action, et lors du montage, vous pouvez choisir n’importe quelle option, qu’ils s’agisse d’une perspective classique à une caméra ou d’une immersion instantanée dans la réalité, en découpant le sujet dans le temps, en avançant ou en reculant pour mettre l’accent ».

Danny Boyle ajoute que les plans filmés avec les iPhone sont surtout réservés aux scènes violentes « afin d’en souligner l’impact » (28 Ans plus tard étant un film d’horreur). Avec ça, « le public se retrouve à l’intérieur de la scène, de l’action, plutôt que d’observer classiquement une image ».

