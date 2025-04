Lecture Zen Résumer l'article

The Legend of Zelda: Breath of the Wild fera partie des jeux Switch qui auront droit à des améliorations sur la Nintendo Switch 2. On parle surtout d’une fluidité d’image largement supérieure, qui donne un tout autre visage à l’aventure de Link.

Pour nourrir son catalogue de jeux, notamment les premiers mois, la Switch 2 pourra compter sur quelques valeurs sûres de la Switch. Elles bénéficieront d’une version dédiée, avec des améliorations pour justifier une nouvelle version (vendue plein pot) ou une mise à niveau payante (pour celles et ceux qui ont une copie originale). The Legend of Zelda: Breath of the Wild fait partie des titres concernés, et on a pu découvrir les nouveautés en avant-première.

Je me souviens encore de la toute première fois où j’ai joué à The Legend of Zelda: Breath of the Wild. C’était lors d’un événement permettant de découvrir la Nintendo Switch en avant-première, en 2017 donc. À l’époque, c’était la douche froide : le rendu graphique ne faisait pas rêver pour une console qui allait paraître tandis que les performances techniques étaient catastrophiques. Au moment de la sortie, The Legend of Zelda: Breath of the Wild était artistiquement incroyable mais il ramait quand même beaucoup. Sur Switch 2, l’aventure de Link est comme une renaissance.

La fluidité change tout dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Si vous avez joué à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, alors vous savez à quel point le jeu regorge de moments qui font souffrir la première Switch. En dépit d’une optimisation exemplaire, le jeu en monde ouvert a toujours été trop ambitieux pour les frêles épaules de la console hybride lancée en 2017. Huit ans après, Nintendo propose une Switch 2 « dix fois plus puissante » (dixit Nvidia) et, naturellement, The Legend of Zelda: Breath of the Wild respire comme jamais.

On pense par exemple à la Forêt Korogu. La Switch a énormément de mal à afficher cet environnement dense et rempli de détails. Sur Switch 2, le moteur ne bronche pas et l’image est d’une fluidité incroyable. Nintendo est fier de l’évolution, au point de publier une comparaison officielle sur son compte X — sachant qu’une présentation plus complète est accessible sur la chaîne YouTube.

Take in all the sights and sounds of Korok Forest with The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition.



Cette fluidité accrue est appuyée par un framerate constant. Durant nos sessions de jeu, que ce soit sur l’écran de la Switch 2 ou en mode TV, on n’a déploré aucun ralentissement. Le gain en confort visuel est indéniable et, par exemple, on distingue beaucoup mieux les détails de la végétation. Un jeu excellent comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, élu dans nos colonnes jeu de la dernière décennie, mérite une telle assise technique. Elle confère un peu plus d’éclat à un jeu qui n’a pas à faire tant de concessions, sachant que le HDR aide aussi à sublimer le rendu.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur Switch 2 // Source : Nino Barbey pour Numerama

La fluidité agit un peu comme un trompe-l’œil pour donner l’illusion que le jeu est bien plus beau, alors que ce n’est pas nécessairement vrai (les vastes étendues sont encore touchées par du clipping, soit des éléments qui s’affichent tardivement). Nintendo annonce « une résolution et des textures améliorées », mais ce n’est pas ce qui saute aux yeux en premier. La fluidité emporte vraiment tout sur son passage et donnerait presque envie de refaire intégralement le jeu. Elle améliore aussi le gameplay, notamment lors des combats, plus dynamiques et précis.

La version Switch 2 de sera disponible en même temps que la console, le 5 juin prochain. Les propriétaires de la version originale pourront payer quelques euros pour obtenir la mise à niveau, qui sera offerte aux abonnés du service Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Pour tous les autres, ce sera 80 €, ce qui est cher pour un titre initialement paru en 2017. Mais on parle d’un chef-d’oeuvre revigoré.

