Lecture Zen Résumer l'article

Lego continue de proposer des gros sets aux couleurs de la saga Le Seigneur des anneaux. Après Fondcombe en 2023 et Barad-dûr (la tour de Sauron) en 2024, l’entreprise nous envoie découvrir la Comté.

Avis aux fans de la saga Le Seigneur des anneaux : Lego en veut encore à leur compte en banque avec un nouveau set inspiré de l’œuvre de Tolkien. Cela fait maintenant plusieurs années que l’entreprise danoise s’efforce d’honorer son partenariat avec des constructions imposantes, et forcément chères. Cette aventure a débuté en 2023 avec une reproduction incroyable de Fondcombe (500 €, 6 167 pièces). Lego a enfoncé le clou en 2024 avec la Tour de Sauron, moins colorée, mais tout aussi impressionnante (460 €, 5 471 pièces).

En 2025, Lego revient avec un set plus modeste et plus… mignon : la Comté, limitée à 2 017 pièces pour 270 €. Le contraste avec Barad-dûr (la tour de Sauron) est là encore saisissant. On passe du design noir, agressif et hostile de la maison du grand méchant à la verdure dont profitent les Hobbits toute l’année. En regardant les photos officielles, on apprécie d’emblée le côté épicurien des personnages, sachant que la maison de cher Bilbon Sacquet s’anime pour son 111ème anniversaire — comme vu au début du premier film de la trilogie.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La Comté en Lego regorge de petits détails adorables

Combien d’autocollants ? C’est la question que l’on se pose souvent quand on achète un set Lego : combien y a-t-il d’autocollants ? Bonne nouvelle, cette reproduction de la Comté se limite à dix.

La construction en elle-même ne rentrera pas dans les annales de Lego, même si on peut une fois encore s’impressionner de l’ingéniosité avec laquelle les designers arrivent à faire des arrondis avec des pièces majoritairement carrées. On apprécie aussi l’échelle, puisque la figurine de Gandalf apparaît géante dans la demeure des Sacquet. Il est néanmoins dommage de constater le manque d’ambition derrière ce set, comparativement à ses pairs de la gamme Ideas (dédiée aux adultes). Avec quelques centaines d’éléments en pièces, on aurait pu avoir une Comté plus complète et détaillée.

On se retrouve en effet avec une moitié de maison composée de trois salles, sans réelle délimitation entre chaque. La porte ronde ouvre sur un hall un tantinet trop grand par rapport au bureau (où se trouve le livre racontant les aventures de Bilbon) et à la salle à manger (où la cheminée n’est pas oubliée). Où dorment Bilbon et Frodon ? C’est une question à laquelle nous n’avons pas de réponse. En réalité, Lego a davantage soigné l’extérieur, rempli de fleurs (mention spéciale aux tournesols) et d’arbustes. Il y a même un petit potager, pour appuyer toujours plus la gourmandise légendaire des Hobbits et leur grande passion pour la fourchette. Le tout est complété par l’Arbre de la Fête et une tente sous laquelle on peut découvrir un gâteau géant.

Notez que le casting de figurines est particulièrement fourni : Bilbon Sacquet, Frodon, Sam Gamegie, Merry, Pippin, Rosie (la future femme de Sam), Gandalf le Gris, Mme Fierpied et le fermier Fierpied.

Voici quelques détails adorables auxquels ont pensé les designers de Lego :

Le jour de son anniversaire, Bilbon reçoit la visite de son ami Gandalf. Le célèbre magicien ne vient pas les mains vides, puisque son chariot est rempli de feux d’artifice ;

Le chariot de Gandalf est rempli de feux d’artifice pour fêter comme il se doit l’anniversaire de Bilbon : La Comté. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Feux d’artifice qui se transforment d’ailleurs en sublime dragon de feu au terme d’un spectacle saisissant ;

Le dragon de feu vole au-dessus d’un arbre. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Ce qui joue d’ailleurs des tours à Merry et Pippin, dont on peut changer la tête pour montrer le moment où les feux d’artifice explosent à leur visage (alors qu’ils ne sont pas censés jouer avec) ;

Voilà ce qui arrive quand on s’amuse avec des feux d’artifice sans faire attention… // Source : Maxime Claudel pour Numerama

L’Arbre de la Fête renferme un mécanisme pour faire disparaître Bilbon quand il porte l’Anneau unique ;

On me voit On ne me voit plus

Dans la maison de Bilbon, la cheminée cache un mécanisme pour faire apparaître l’Anneau (qui remplace alors la brique à l’effigie d’une lettre, en train de brûler) ;

L’enveloppe… … cache l’Anneau unique

Le saviez-vous ? Les portraits des parents de Bilbon, affichés au-dessus de la cheminée, sont à l’effigie de Peter Jackson et de sa femme Fran Walsh, respectivement réalisateur et scénariste de la trilogie.

Ces portraits sont à l’effigie de Peter Jackson et de Fran Walsh. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Il y a une plaque sur laquelle est collé un autocollant avec la phrase « There and Back Again », soit le nom du livre écrit par Bilbon Sacquet pour narrer ses aventures (comme c’est le cas dans Fondcombe).

Le fameux livre écrit par Bilbon Sacquet // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Dernier clin d’œil : l’acteur que l’on voit dans la vidéo de présentation du set n’est autre que Sean Astin, alias Sam Gamegie, le meilleur ami de Frodon Sacquet.

Pour aller plus loin On a osé classer les films Le Seigneur des Anneaux du meilleur au pire

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !