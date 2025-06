Lecture Zen Résumer l'article

Le studio polonais assure qu’il n’y a pas de changement notable dans le modèle de Ciri depuis la sortie du premier trailer de The Witcher 4. Ces derniers mois, le visage de l’héroïne a été happé par une controverse.

C’était une controverse qui s’était propagée sur les réseaux sociaux, juste après la sortie de la première bande-annonce de The Witcher 4, au cours du mois de décembre. Des internautes avaient jugé que le visage de l’héroïne, Ciri, avait changé depuis The Witcher 3: Wild Hunt, où elle tenait un rôle plus secondaire, aux côtés de Geralt de Riv.

Basiquement, la nature de la polémique résidait dans l’apparence physique de ce personnage emblématique. Pour ces internautes, la représentation visuelle de Ciri n’était plus conforme à leurs attentes — en somme, la jeune femme n’était plus à leur goût, en raison d’un visage vieilli, durci, voire enlaidi. Bref, ses traits semblaient plus grossiers, moins fins.

Ciri, dans le trailer, sous l’effet de potions qui marquent son viage et changent la teinte de ses yeux. // Source : Capture The Witcher

« Nous ne l’avons pas modifiée »

L’affaire était évidemment remontée rapidement aux oreilles de CD Projekt Red, le studio polonais qui développe The Witcher 4. Les responsables de l’entreprise étaient déjà intervenus dans les médias pour expliquer qu’il n’y a pas eu de modification particulière sur le visage de la Sorceleuse, que ce soit avant ou après ce trailer (et ce ramdam).

« La vidéo des coulisses présente le même modèle de Ciri que celui de la bande-annonce originale. Nous ne l’avons pas modifiée », indiquait ainsi le directeur du jeu Sebastien Kalemba. Ce que les internautes ont vu en marge du trailer, c’est « une séquence brute, sans animation faciale, éclairage ni [effets d’objectifs photo]. »

En somme, cette vidéo des coulisses qui paraissait montrer un modèle de Ciri pas raccord avec le trailer — aussi pointé du doigt — était juste le reflet d’un visuel « avant l’application des retouches cinématiques nécessaires à cette vidéo ». C’était un « instantané en cours de développement ». D’où ce sentiment d’une différence entre les deux supports.

Une Ciri spectaculaire dans la démo technique de The Witcher 4

Ce sujet est indirectement revenu sur le tapis le 3 juin, en raison de la présentation par CD Projekt Red d’une démonstration technique de ce qu’il serait théoriquement possible d’atteindre graphiquement avec The Witcher 4 grâce au moteur Unreal Engine 5 (le studio a en effet délaissé son moteur, REDengine, pour cette solution tierce).

Ciri, dans la présentation technique. Source : CD Projekt Red

On a ainsi pu découvrir à cette occasion un rendu graphique extrêmement remarquable, mais également une version de Ciri qui a connu un bien meilleur accueil. Au point que certains internautes se sont demandés si son visage n’avait pas été retravaillé ces derniers mois, après les reproches observés cet hiver.

Là encore, la réponse de CD Projekt Red demeure inchangée : le modèle vu dans cette présentation technique est basé sur « le même modèle utilisé dans le trailer de 2024 ». Cette déclaration, obtenue le 3 juin par Kotaku, précise même que « le visage de Ciri est une copie directe du modèle de The Witcher 3. »

Le porte-parole de studio précise cependant que cette version du visage « a été adaptée avec la dernière technologie de MetaHuman », une solution qui sert à créer des humains numériques réalistes pour divers contenus, comme les jeux vidéo. C’est un outil conçu par Epic Games, le studio qui s’occupe déjà du moteur Unreal Engine 5.

Ciri, dans The Witcher 3: Wild Hund. // Source : CD Projekt Red

Le studio admet toutefois deux uniques retouches, qualifiées de « subtils changements ». Le premier concerne « des sourcils légèrement relevés » et le second « une zone des yeux plus détendue », afin « d’améliorer la qualité de l’animation ». Concernant la zone des yeux, elle était présente dans le trailer, « mais a depuis été supprimée. »

Fin de l’histoire ? Cela reste à voir. Le développement de The Witcher 4 est encore très loin d’être achevé et CD Projekt Red, en assurant le spectacle avec une démo technique très aboutie, a forcément fait monter les enchères. Inévitablement, tout écart entre cette présentation idéale et le jeu final sera repéré. Y compris la silhouette de Ciri.

