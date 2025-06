Lecture Zen Résumer l'article

Alice Ruppert, experte équestre, s’est récemment penchée sur la modélisation des chevaux dans The Witcher 4. Et elle ne tarit pas d’éloges sur le travail accompli par CD Projekt Red.

Dans la vie, Alice Ruppert a deux passions immenses : les chevaux et les jeux vidéo. Elle a même créé un site, intitulé The Mane Quest, qui associe les deux, à des fins de sensibilisation. « Je suis convaincue que les chevaux sont mal représentés dans les jeux vidéo, et qu’il y a beaucoup de gens intéressés par des jeux qui traitent l’équitation, les soins et l’élevage avec la complexité attendue », explique-t-elle. En somme, elle souhaite mettre en avant les jeux qui font honneur aux chevaux et à l’équitation.

Récemment, CD Projet Red a partagé une impressionnante démo technique de The Witcher 4, dans laquelle on peut apercevoir la fidèle monture de Ciri, prénommée Kelpie. Alice Ruppert a logiquement saisi l’occasion, le 4 juin, pour donner son avis sur la modélisation du cheval, en gardant en tête qu’elle pourrait changer d’ici au lancement du RPG (prévu à un horizon lointain). L’intéressée ne tarit pas d’éloges sur le travail accompli par CD Projekt Red, et le réalisme déjà atteint.

Le cheval dans The Witcher 4. // Source : Capture d’écran

Une experte des chevaux satisfaite par le rendu dansThe Witcher 4

Dès les premières secondes, Alice Ruppert a apprécié plusieurs éléments liés à la silhouette et au comportement de Kelpie :

« Nous voyons Kelpie se déplacer au trot et au galop d’une manière anatomiquement correcte et réaliste. Le niveau d’exigence est bas pour les chevaux dans les jeux vidéo, mais c’est un vrai plaisir de voir un cheval numérique sans aucun problème anatomique majeur évident, comme les pattes antérieures souvent en forme de S».

Elle ajoute que « certaines animations, comme Kelpie qui trotte et tourne, me semblent tout simplement incroyables, et ont très probablement été réalisées par capture de mouvements ou par quelqu’un qui s’y connaît vraiment en chevaux. »

Alice Ruppert a par ailleurs eu les larmes aux yeux en constatant la qualité des textures de l’épiderme et la précision des muscles. Pointilleuse, elle remarque quand même quelques anomalies au niveau du boulet, du jarret, de l’impact du poids ou de certains mouvements de la tête. Elle reste globalement impressionnée par ce qu’elle a vu dans cette vidéo de The Witcher 4, sachant qu’elle a récolté les retours de sa communauté pour ne pas parler qu’en son nom.

Elle se réjouit aussi de constater que Kelpie n’est pas traitée comme un simple « vélo », grâce à des interactions affectives supplémentaires qu’on devrait retrouver dans le jeu. Dans The Witcher 3: Wild Hunt, la relation entre Geralt et Ablette n’est pas très poussée en termes de gameplay. Le fidèle compagnon du Sorceleur est surtout réputé pour sa maniabilité douteuse, voire perfectible, et de nombreux bugs (il existe des compilations). On espère que Kelpie ne sera pas qu’une évolution esthétique et que CD Projekt Red associera le fond et la forme en ce qui concerne la représentation du cheval dans The Witcher 4.

The Witcher 4 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama