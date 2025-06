Lecture Zen Résumer l'article

La sublime vidéo de The Witcher 4, diffusée pour mettre en avant les qualités du moteur graphique Unreal Engine 5, ne doit pas faire oublier que c’est une démo technique loin du produit final. Et, connaissant le passif de CD Projekt Red, le studio polonais aurait dû s’abstenir.

On ne va pas mentir : les quelques minutes de The Witcher 4 partagées, le 3 juin, par CD Projekt Red sont époustouflantes. Le studio polonais a passé une tête à l’occasion de la conférence d’Epic Games pour vanter les mérites du moteur graphique Unreal Engine 5, préféré à une solution maison. Mais les images montrées ont peut-être semé le doute dans l’esprit de certaines personnes, persuadées qu’il s’agit de vraies séquences de gameplay du RPG et, de fait, criant déjà au génie.

Depuis la diffusion, CD Projekt Red est contraint de multiplier les disclaimers pour rappeler le caractère « démo technique » de la vidéo.

« Il est important de garder à l’esprit que cette démo technique n’est pas pensée pour représenter The Witcher 4 — c’est une démonstration des outils que nous développons avec Epic Games. Cela signifie que des éléments visuels spécifiques, comme la modélisation des personnages ou les environnements, pourront être différents dans The Witcher 4 », fait-savoir l’entreprise dans les colonnes d’Eurogamer. Si les pincettes sont prises, le mal est déjà fait pour un public moins averti, qui tombera alors dans une déception — légitime — au moment de la sortie. L’idée est de ne pas être dupe.

« Présentation Technique – Ce n’est pas du gameplay » // Source : CD Projekt Red

Le passif de CD Projekt Red ne devrait pas lui autoriser un tel moment d’esbroufe

En résumé, CD Projekt Red, en collaboration avec Epic Games, a fait de l’esbroufe : montrer un idéal qui sera vraisemblablement inatteignable sur des plateformes modestes, que ce soit en termes de détails à l’écran, de fluidité et d’interaction avec l’environnement (le comportement hyper crédible des PNJ). D’autant que le studio polonais a précisé que la démo tourne sur une PlayStation 5 standard, à 60 fps (on en doute) et avec du ray tracing.

Le fait que la définition ne soit pas mentionnée en dit quand même long sur ce que certains pourraient qualifier d’escroquerie. La firme indique tout de même : « Cette démo technique tourne à 60 fps sur PS5, et c’est la performance que nous visons pour The Witcher 4. Il est encore trop tôt pour confirmer avec exactitude les spécificités pour chaque plateforme, mais nous travaillons avec Epic Games pour créer une expérience en monde ouvert qui est à la fois belle et fluide. »

« Présentation Technique – Ce n’est pas du gameplay » // Source : CD Projekt Red

La confusion naît aussi du choix de la PlayStation 5 pour montrer The Witcher 4, alors que rien n’indique que le RPG sera bel et bien disponible sur la console de Sony. Dans son dernier communiqué, CD Projekt Red parle de lancer The Witcher 4 sur « PC, PlayStation et Xbox », sans aucun détail sur les générations concernées. Comme le RPG n’est pas prévu dans un futur proche, il n’est pas interdit de penser qu’il fera l’impasse sur les consoles actuelles, afin d’éviter un désastre comparable à Cyberpunk 2077 (qui n’aurait jamais dû sortir sur PS4 et Xbox One, deux consoles aux épaules trop frêles pour les ambitions du jeu). Imaginez la désillusion de certains si The Witcher 4 ne sort pas sur PS5 alors qu’il a été « montré » dessus.

« Présentation Technique – Ce n’est pas du gameplay » // Source : CD Projekt Red

Derrière ces belles images, CD Projekt Red prend le risque de jouer — encore — avec sa réputation. Dans son passé, le développeur a déjà fait l’étalage de choses trop belles pour être vraies. Il l’avait fait pour The Witcher 3: Wild Hunt, qui a subi un downgrade assez marqué, comme le montre cette vidéo comparative de Digital Foundry. Il y a surtout la jurisprudence Cyberpunk 2077, montré avec ses plus beaux atours lors des différentes présentations pour masquer une réalité bien moins reluisante sur les consoles moins puissantes (volontairement cachées pour mieux vendre les qualités de Cyberpunk 2077). Au regard de cet héritage rempli de casseroles, CD Projekt Red aurait mieux fait de s’abstenir, quand bien même il serait suffisamment confiant pour atteindre son objectif visuel. On espère maintenant que les erreurs ne seront pas répétées.

