Présenté comme un monde ouvert, Mario Kart World abandonne le système classique des courses avec trois tours. Les grands prix relient deux « villes » et les joueurs ne reviennent jamais sur leurs pas. Il est heureusement possible de retrouver les trois tours dans un mode spécial.

Une des grandes nouveautés de Mario Kart World est qu’il s’agit d’un jeu en monde ouvert. Les joueurs disposent d’un nouveau mode balade pour se promener librement sur la carte et circuler sur les circuits de leurs choix, où des missions secondaires sont dissimulées. Une bonne idée de Nintendo pour relancer la saga après une décennie de Mario Kart 8.

Ce changement a une conséquence sur la structure du jeu : les grands prix se composent d’un seul tracé qui relie quatre villes, plutôt que de quatre courses en trois tours. Il est heureusement possible de retrouver les courses classiques si on le souhaite.

« Course VS » permet de retrouver l’ancien Mario Kart

La version 1.1.0 de Mario Kart World, celle livrée au lancement de la console, ne permet pas de retrouver des grands prix classiques. Chaque coupe relie quatre villes et le joueur doit s’y conformer.

En revanche, le mode « Course VS », disponible en solo et en multijoueur local, permet d’aller plus loin.

Course VS sur l’écran de sélection de Mario Kart World. // Source : Numerama

Dans Course VS, les joueurs peuvent lancer une partie sans obligation de suivre un grand prix. On peut choisir sa vitesse (50, 100 ou 150 cc), créer des équipes et personnaliser les objets. Le nombre de courses est aussi libre, entre 3 et 32 courses.

Autre nouveauté liée à Mario Kart World : la possibilité de choisir des circuits « au choix », en mode « tour » ou en « aléatoire ». La différence n’est pas expliquée par Nintendo mais « au choix » permet de choisir un tracé différent après chaque course, alors que « tour » force à choisir un tracé à côté sur la carte, sans téléportation. Aléatoire fait gagner du temps en choisissant pour vous.

Les réglages du mode Course VS. // Source : Numerama

Ensuite, on arrive sur la carte. C’est ici que le mode Course VS est intéressant, il permet :

de créer un tracé entre deux villes en choisissant deux niveaux à proximité (comme dans un grand prix, mais avec des possibilités uniques).

de sélectionner uniquement un niveau, et donc de faire trois tours comme dans les anciens Mario Kart.

Si on double clique sur la Prairie Meuh Meuh, on a seulement la Prairie Meuh Meuh dans Mario Kart World. // Source : Numerama

En ne choisissant qu’un niveau, vous pourrez faire trois tours normalement. La piste sera aussi plus habituelle, avec une boucle au lieu d’une simple ligne.

Une ligne d’arrivée comme d’habitude : quel bonheur. // Source : Numerama

Avec le mode Course VS, Mario Kart World offre des possibilités infinies aux joueuses et aux joueurs, en leur permettant de créer les tracés de leurs choix. Il n’y a plus qu’à espérer une future mise à jour du jeu qui rétablisse les grands prix à l’ancienne, en même temps que le mode 200 cc et, pourquoi pas, un mode pour diminuer le nombre de joueurs sur la piste.

