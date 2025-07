Lecture Zen Résumer l'article

Très attendu par les fans de Kaamelott, le prochain film d’Alexandre Astier arrive prochainement au cinéma. Il continue de mettre en scène les aventures du roi Arthur et de Lancelot du Lac, plus que jamais adversaires.

C’est un compte qui ne publie pas souvent, mais lorsqu’il le fait, c’est parfois le signe d’une annonce importante. Cela n’a pas loupé, le 23 juillet dernier. Le profil officiel de Kaamelott sur X a ainsi partagé une première affiche du prochain opus, qui s’intitulera Kaamelott : Deuxième Volet — partie 1, et qui sera la suite du premier film, sorti en 2021. Casting, date de sortie, histoire… Voici tout ce que vous devez savoir sur le sujet.

Que racontait Kaamelott : Premier Volet ?

Dans Kaamelott : Premier volet, on retrouvait le roi Arthur après un long exil, loin de sa terre de Bretagne. De retour dans son royaume, il a retrouvé ses compagnons au fur et à mesure et a constaté à quel point Logres a changé sous la tyrannie de Lancelot du Lac, son ancien camarade qui a fini par être consumé par l’envie et l’ambition.

Une résistance locale s’est toutefois constituée, mais sans parvenir à faire pencher suffisamment la balance. Mais le retour du roi, la récupération de l’épée Excalibur plantée dans son rocher et la libération de Guenièvre et le siège de Kaamelott sont des motifs d’espoir. Jusqu’à un premier duel entre Lancelot et Arthur, qui s’achève sans vainqueur clair.

Et puis, alors que tout semblait aller pour le mieux, permettant au roi Arthur de relever la tête, lui qui avait traversé des épreuves difficiles (dépression, tentative de suicide, obsession de sa descendance, échec à trouver le Graal, incompétence de ses camarades), un certain Méléagant, qu’on dit envoyé par les dieux pour punir Arthur, a commencé à réapparaître…

Qui sera au casting ? Et pour quel rôle ?

L’essentiel de la distribution que l’on voyait dans Kaamelott : Premier Volet sera reconduit dans cette suite. Selon quelques confidences accordées par Alexandre Astier, ce film réunira plusieurs dizaines d’acteurs et d’actrices — y compris pour des rôles relativement secondaires, voire mineurs. Des surprises sont aussi à prévoir.

La fine équipe est toujours en place. // Source : Kaamelott

Les vingt principaux rôles devraient être les suivants :

Acteur / Actrice Personnage (rôle) Alexandre Astier Arthur Pendragon, roi de Bretagne Thomas Cousseau Lancelot du Lac Anne Girouard Guenièvre, reine de Bretagne Lionnel Astier Léodagan, roi de Carmélide Joëlle Sevilla Dame Séli, reine de Carmélide Jean‑Christophe Hembert Karadoc de Vannes Franck Pitiot Perceval de Galles Caroline Ferrus Dame Mevanwi Jacques Chambon Merlin Nicolas Gabion Bohort de Gaunes Sting Horsa Antoine de Caunes Dagonet Christian Clavier Le Jurisconsulte François Rollin Loth, roi d’Orcanie Guillaume Gallienne Alzagar Carlo Brandt Méléagant Alexis Hénon Galessin, duc d’Orcanie Étienne Fague Lionel de Gaunes Audrey Fleurot La Dame du Lac Brice Fournier Kadoc de Vannes

Qui réalise Kaamelott 2 ?

Qui d’autre, sinon Alexandre Astier ? Comme à son habitude, le comédien sera l’homme à tout faire. Outre le rôle d’Arthur Pendragon, roi de Bretagne, qu’il incarne depuis le tout début de l’aventure, il assure également l’écriture du scénario, le montage et la musique. Et puis la production, aussi, rôle qu’il possédait déjà sur le premier volet.

Où en est le tournage ?

Le tournage est terminé ! Fin décembre 2024, Alexandre Astier indiquait sur X que les prises de vues réelles allaient bientôt s’achever. Le tournage s’est finalement conclu à la fin de l’hiver, avant de céder sa place à toute la phase de post-production. Entre temps, de premières images officielles ont été partagées par Première.

Les premières images de Kaamelott : Deuxième Volet — partie 1

Plusieurs images du film ont déjà été révélées par la production. Deux d’entre elles sont tirées du tournage, relayées par Première et par les comptes officiels de Kaamelott et d’Alexandre Astier. Un poster a aussi été mis en ligne, montrant le roi Arthur dans une drôle de posture. Comme si on le voyait de dessus, il se présente dans une sorte de pyjama, partiellement allongé sur le sol, avec l’épée Excalibur à côté.

Quant au parquet, regardez attentivement : on pourrait croire qu’il a éclaté tout autour du roi Arthur après une chute au sol. Mais ce choix de design est surtout une bonne occasion de glisser le logo de Kaamelott en arrière-plan, en jouant sur des lattes de différentes couleurs. Reste une question : qu’est-ce qu’accroche le regard d’Arthur ? Nous… ou autre chose ?

Sympa le pyjama. // Source : Kaamelott

Arthur, avec Guenièvre à ses côtés ? // Source : Kaamelott

Arthur, qui baigne dans une lumière matinale. // Source : Kaamelott

Quand sort Kaamelott : Deuxième Volet — partie 1 ?

Rendez-vous dans les salles de cinéma françaises à partir du 22 octobre 2025.

Peut-on le voir en streaming ?

Non, mais j’crois qu’il faut qu’vous arrêtiez d’essayer d’dire des trucs. Ça vous fatigue, déjà, et pour les autres, vous vous rendez pas compte de c’que c’est … Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse … J’pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein ! J’vous jure c’est pas bien, il faut plus que vous parliez avec des gens.

Trêve de plaisanterie. Bien sûr que le film sera visible en streaming, mais ça ne sera pas tout de suite. Il y a la chronologie des médias à respecter.

