[Précommande] La Game Boy en Lego est enfin disponible en précommande. Inspirée de la célèbre console portable de Nintendo, cette version en briques ravira à n’en pas douter les fans de rétro-gaming.

La Game Boy est la console de jeux vidéo portable emblématique développée par Nintendo et commercialisée en 1989 au Japon et en 1990 en Europe. Avec son design simple et sa bibliothèque de jeux, la console de Nintendo a été une petite révolution à son époque et a su conquérir le cœur du public, avec plus de 100 millions d’unités vendues dans le monde. La Game Boy reste aujourd’hui un symbole incontournable de la culture vidéoludique et a droit à son set Lego.

Le Lego Game Boy est prévu pour le 01 octobre 2025. Il est proposé en précommande sur Amazon au prix de 59,99 €.

Retrouver sa vieille Game Boy entre ses mains, c’est replonger en enfance. Ce set Lego réveille ces souvenirs avec une justesse étonnante : le clic familier de la croix directionnelle, les boutons A et B, la molette de volume, les boutons Selec et Start. Même le port cartouche est présent. Tout y est, presque à l’échelle d’origine, fidèlement recréé grâce à 421 briques Lego.

Le Lego Game Boy // Source : Lego

C’est quoi, ce set Game Boy ?

Vous pourrez personnaliser votre Game Boy en briques avec les cartouches interchangeables de The Legend of Zeld: Link’s Awakening et Super Mario Land, accompagnées de leurs écrans lenticulaires assortis. Vous pourrez aussi opter pour l’écran d’accueil classique de la console. Une fois assemblé, le set peut se placer sur le support et ainsi s’exposer fièrement chez vous.

Les cartouches de Zelda et Mario en Lego // Source : Lego



La console Lego Nintendo Game Boy mesure plus de 14 cm de haut, 9 cm de large et 3 cm de profondeur. Ce set n’intègre pas de fonctions lumière ou de son, pour cela, il faudra ressortir votre vieille console du placard. La Game Boy en Lego sortira le 01 octobre 2025.

