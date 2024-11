Lecture Zen Résumer l'article

L’univers de Dune adapté par Denis Villeneuve prend de l’épaisseur avec la diffusion de la série Dune: Prophecy sur Max. Et comme elle se situe plus de 10 000 ans avant, il n’est pas forcément nécessaire d’avoir vu les deux premiers films.

Avec respectivement plus de 400 et 700 millions de dollars engrangés au box office mondial, Dune et Dune 2 constituent de grandes réussites au sein du genre SF. Denis Villeneuve a su capter l’essence d’une œuvre littéraire réputée inadaptable, et son tour de force donnera naissance à une trilogie pour prolonger l’épopée de Paul Atréides.

En attendant Dune 3, la plateforme de streaming Max nous donne l’opportunité de nous plonger un peu plus dans l’univers de la saga avec Dune: Prophecy, une série centrée sur l’ordre des Bene Gesserit et diffusée depuis le 17 novembre 2024. Il réunit des femmes puissantes qui possèdent une influence immense, en murmurant à l’oreille des figures politiques de la galaxie. Mais une question se pose néanmoins avant de se lancer dans le visionnage de Dune: Prophecy : faut-il avoir vu Dune et Dune 2 ? La réponse pourrait vous étonner.

Dune: Prophecy se passe plus de 10 000 ans avant le premier film Dune

Il y a un point essentiel à prendre en compte concernant Dune: Prophecy. Cette série se déroule plus de 10 000 ans avant la naissance de Paul Atréides, le héros des films (une précision rappelée dans l’introduction du premier épisode). Ce statut de prologue permet de s’affranchir de visionner Dune et Dune 2, même s’il y a nécessairement des connexions entre toutes les œuvres.

On pense notamment au fait que les grandes familles sont déjà là dans Dune: Prophecy (l’un des personnages principaux s’appelle Valya Harkonnen) ou encore à l’évocation de la planète Arrakis (dont les richesses sont déjà très convoitées).

Vous n’êtes pas totalement convaincu et craignez de ne pas tout saisir ? La showrunneuse Alison Schapker a mis les points sur les i à l’occasion d’un entretien paru dans Collider, le 17 octobre : « Dune est un univers tellement dense, si bien pensé, si vivant, et ce ne serait pas Dune si nous ne respections pas cet aspect (…). Quand vous essayez de tout construire autour des personnages, alors ça devient plus compréhensible. Nous nous efforçons donc d’avoir plusieurs niveaux de compréhension dans la série. De cette manière, si vous n’avez pas vu les films ou si vous n’avez pas lu les livres, vous pouvez apprécier ces personnages et découvrir l’univers. »

Selon Alison Schapker, on peut donc regarder Dune: Prophecy en n’ayant rien vu et/ou lu auparavant. Toutefois, les personnes déjà acclimatées à l’univers pourraient avoir un léger avantage sur les autres dans l’appréciation. « Nous souhaitons leur faire vivre une expérience, riche, dense et excitante. C’est comme une aiguille que nous avons enfilée soigneusement », précise Alison Schapker. La présence de membres des Bene Gesserit dans les films crée des références naturelles avec Dune: Prophecy (au niveau des pouvoirs, par exemple). Et on ne peut que vous encourager à regarder Dune et Dune 2, deux très grands films.

