En mai 2025, le catalogue d’Amazon Prime Video s’enrichit avec plusieurs films et séries, dont les saisons 2 de Nine Perfect Strangers ainsi que de Cœurs Noirs, mais aussi le dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.

Soyons honnêtes : la sélection d’Amazon Prime Video est bien maigre, pour ce mois de mai 2025. Vous y trouverez tout de même quelques classiques du cinéma d’action, des films originaux et le retour de deux séries phares de la plateforme de streaming : Cœurs Noirs et Nine Perfect Strangers.

La série Coeurs noirs // Source : Prime Video

L’abonnement Amazon Prime Video est présent dans l’offre d’Amazon Prime, au prix de 69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois.

Les films qui arrivent en mai 2025 sur Amazon Prime Video

1er mai : L’ombre d’Emily 2

Plus de sept ans après le premier volet, Blake Lively (Gossip Girl) et Anna Kendrick (Pitch Perfect) reviennent sur l’île de Capri, en Italie, pour le mariage d’Emily. Meurtres et trahisons sont au programme.

1er mai : collection Transformers

Transformers

Transformers 2 : La Revanche

Transformers : L’Âge de l’extinction

Transformers : The Last Knight

1er mai : The Gentlemen

Le film original de Guy Ritchie, avec Matthew McConaughey (True Detective), qui a inspiré ensuite la fameuse série Netflix du même nom.

8 mai : L’évaluation

Voici le film le plus intrigant de cette sélection, qui se situe dans un futur proche où la parentalité est strictement contrôlée. Les couples doivent alors subir une évaluation de sept jours, censée déterminer s’ils sont aptes à avoir un enfant. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. L’évaluation met en scène Alicia Vikander (Ex-machina), Elizabeth Olsen (WandaVision) et Himesh Patel (Yesterday) dans les rôles principaux.

15 mai : A Working Man

Jason Statham continue à faire ce qu’il fait de mieux : casser des gueules et utiliser ses gros bras pour arrêter les méchants criminels sur son chemin.

20 mai : Once Upon a Time in Hollywood

Le dernier film en date de Quentin Tarantino, avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt dans les rôles d’un acteur sur le déclin et de sa doublure, dans les années 1960.

30 mai : Un mariage sans fin

Vous vous souvenez de la géniale comédie Palm Springs, dans laquelle deux invités de mariage étaient coincés dans une boucle temporelle, avec Andy Samberg (Brooklyn 99) et Cristin Milioti (The Penguin) ? En voici le remake, version française, qui s’annonce déjà bien moins drôle que l’original.

Un mariage sans fin // Source : Sifeddine El Amine / Prime Video

Les séries qui arrivent en mai 2025 sur Amazon Prime Video

3 mai : The Mindy Project, saisons 1 à 6

L’une des meilleures sitcoms de ces dernières décennies est enfin disponible à nouveau en streaming, après avoir été longtemps absente des plateformes.

9 mai : Cœurs Noirs, saison 2

L’une de nos séries préférées de 2023 est de retour pour une saison 2, toujours centrée sur les opérations de forces spéciales françaises.

15 mai : Surcompensation

Une énième série adolescente avec des acteurs deux fois trop âgés pour leur rôle, des soirées universitaires qui tournent mal et des quêtes d’identité.

22 mai : Nine Perfect Strangers, saison 2

Nicole Kidman est de retour en gourou mystérieuse dans ce thriller oppressant, par l’autrice de Big Little Lies. Neuf étrangers participent alors à une retraite de bien-être dans les Alpes autrichiennes, qui tourne évidemment au cauchemar.

Roland Garros en direct et en exclusivité sur Prime Video

Comme chaque année, depuis cinq ans, Prime Video diffusera 11 matchs de Roland Garros, en direct et en exclusivité. Il s’agira à chaque fois de l’affiche du jour, et donc des affrontements les plus attendus, du dimanche 25 mai au mercredi 4 juin.

Roland Garros sera diffusé sur Prime // Source : Prime Video

