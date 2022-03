La revanche d’une blonde est l’un des meilleurs films du monde. Et si vous faites une recherche Google sur celui-ci, votre vie n’en sera que meilleure.

La Revanche d’une blonde est un film formidable, et qui a remarquablement bien vieilli (eh oui, le film a fêté ses 20 ans l’année dernière, en 2021. On ne se rajeunit pas). Surtout, il était précurseur et extrêmement rafraichissant en 2001 lors de sa sortie, une époque où les clichés sexistes sur les blondes étaient encore très, très, très, très courants. Bref, j’aime beaucoup ce film qui m’a d’ailleurs inspiré et grâce auquel j’ai moi aussi fait Harvard Law .

Si vous aimez vous aussi le film, que mon intro dithyrambique vous a rendu nostalgique et que vous voulez regarder ce chef-d’œuvre, vous serez certainement amenés à taper La Revanche d’une blonde dans Google. Et si vous le faites (on vous conseille de le faire), vous aurez l’occasion de voir une sublime animation Google en l’honneur du film.

Pour les personnes qui ne sauraient pas de quoi parle La Revanche d’une blonde :

vraiment ?

franchement, regardez-le. Faites-vous cette faveur, il est génial.

Le film raconte l’histoire d’Elle Wood, une brillante étudiante de mode, qui s’attend à ce que son petit copain la demande en mariage. Sauf qu’en fait rien ne se passe comme prévu, et qu’elle se retrouve à postuler à l’école de droit d’Harvard pour tenter de le reconquérir. Voilà, pour la peine, on peut se refaire la bande-annonce du film je pense.

L’hommage de Google à La Revanche d’une blonde

Pour voir la surprise de Google, rien de plus simple : allez sur le moteur de recherche, et tapez les mots La Revanche d’une blonde. Une fois sur la page des résultats, vous verrez un magnifique petit sac à main rose en haut à gauche, à côté du nom du film. Cliquez dessus.

Voilà, le petit sac à main rose en haut à gauche, cliquez dessus // Source : Capture d’écran Numerama

Une exceptionnelle petite animation apparaitra alors, mettant en scène Bruiser Wood, le chien d’Elle Wood, le personnage principal du film. Une fois l’animation finie, vous verrez tous les liens de la page apparaître en rose, la couleur favorite d’Elle. Si ça n’est pas grand-chose, ça reste un moment sympathique à passer. Et maintenant hop, on va revoir ce trésor des années 2000.