Lecture Zen Résumer l'article

Ubisoft n’a pas attendu. Assassin’s Creed Shadows a été repoussé au 14 février 2025. C’est un coup dur pour l’entreprise française. Et pour les fans.

C’était prévisible. C’est désormais — et déjà — une réalité. Dans un communiqué publié le 25 septembre, Ubisoft a annoncé une mauvaise nouvelle : autrefois attendu pour le 15 novembre 2024, Assassin’s Creed Shadows a été décalé au 14 février 2025. La veille, l’entreprise française avait annulé un événement lié au Tokyo Game Show tandis que des présentations pour la presse avaient aussi été reportées.

« On sait que cette décision sera décevante, particulièrement pour celles et ceux qui attendent impatiemment un Assassin’s Creed inspiré du Japon féodal, mais nous pensons que c’est dans l’intérêt du jeu et, par ricochet, de votre expérience en tant que joueur », justifie Marc-Alexis Côté, le producteur d’Assassin’s Creed Shadows.

Assassin’s Creed Shadows // Source : Ubisoft

Toutes les précommandes pour Assassin’s Creed Shadows seront remboursées

Comme souvent avec ce genre de situation, Ubisoft a besoin de davantage de temps pour « peaufiner » Assassin’s Creed Shadows, sans conteste le jeu le plus ambitieux de la saga, en dépit de polémiques bien pénalisantes et des pétitions grotesques. Les développeurs comptent retravailler certaines mécaniques pour qu’elles aillent encore plus loin. Ces quelques mois supplémentaires de travail vont le permettre, mais cela reste un mauvais signal envoyé à la communauté.

D’autant que toutes les précommandes sont annulées, comme l’indique Marc-Alexis Côté : « Les précommandes seront remboursées et toutes les futures précommandes permettront d’obtenir la première extension gratuitement ». Il s’agit d’un geste commercial assez désespéré pour s’excuser de la gêne occasionnée. Assassin’s Creed Shadows va donc rejoindre la longue liste des gros jeux prévus pour 2025, comme GTA 6 (qui, fort heureusement, sortira bien plus tard).

Seule bonne nouvelle pour Ubisoft ? Assassin’s Creed Shadows restera inscrit dans l’exercice fiscal en cours, qui sera clôturé le 31 mars 2025. Il n’empêche, le réveil risque d’être assez douloureux à la bourse au lendemain de cette annonce. L’action est au plus bas depuis 2014 et l’absence d’Assassin’s Creed Shadows sous les sapins ne va pas aider à la faire remonter.

Assassin’s Creed Shadows Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+