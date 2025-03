Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Assassin’s Creed: Shadows est enfin arrivé. Le titre d’Ubisoft, dernier épisode de la saga Assassin’s Creed, est déjà trouvable moins cher chez quelques e-commerçants.

Reporté plusieurs fois par Ubisoft, Assassin’s Creed: Shadows débarque enfin sur PS5, Xbox et PC. Coincé entre plusieurs polémiques et des erreurs de communication de la part de l’éditeur, il est peu dire que le jeu s’est fait attendre. Le dernier titre de la célèbre saga est désormais disponible depuis le 20 mars 2025 dans toutes les bonnes crèmeries, parfois à des prix un peu plus avantageux.

Assassin’s Creed: Shadows est disponible sur PS5, Xbox et PC au prix de 79,99 €. Il est proposé en version physique au prix de 58,52 € sur PS5, ainsi qu’au même prix sur Xbox Series. La livraison en magasin est offerte, tandis que la livraison à domicile est à partir de 5,90 €.

Le jeu est aussi disponible en version physique sur PS5 au prix de 59,99 € et au même prix sur Xbox Series sur le site de Carrefour, avec la livraison en point relais et à domicile gratuite.

Assassin’s Creed: Shadows peut aussi être joué à moindre coût sur PC et Xbox en souscrivant à un abonnement à Ubisoft+ Premium au prix de 17,99 € par mois.

C’est quoi, ce nouveau jeu Assassin’s Creed ?

Ce nouvel épisode de la franchise d’Ubisoft vous transporte dans le Japon féodal, en 1579, pendant l’unification du Japon. Vous y incarnez au choix Naoe, une shinobi plus douée pour le parkour que pour l’ikebana, ou Yasuke, premier samouraï africain, lui aussi moins adepte de la composition florale que de la bagarre. Le choix du protagoniste se fera en fonction de la mission et au gré du récit.

Comme à l’accoutumé, Assassin’s Creed Shadows se déroule dans un monde ouvert gigantesque, avec cependant moins d’automatismes que d’habitude dans la découverte du territoire. Vous aurez plus le temps de vous imprégner des lieux, et de vous laisser happer par l’ambiance formidable que délivre le jeu. La beauté des décors et l’immensité des lieux donnent le vertige, et offrent au titre une authenticité et une immersion qui se hissent au top de la saga.

Faut-il acheter Assassin’s Creed: Shadows ?

Si vous attendiez le jeu avec impatience, c’est le bon moment et le bon prix. Le titre d’Ubisoft est d’une grande richesse graphique, avec un très beau travail sur les lumières et la météo en temps réel. L’histoire suit de plus le rythme des saisons, avec des décors qui s’adaptent, favorisant la crédibilité et poussant à l’exploration. Manette en main, que ce soit Yasuke qui fonce dans le tas, ou la shinobi Naoe, plus discrète, le gameplay est efficace et intense. La composante infiltration est ici mieux exploitée que jamais dans la saga, avec des passages fluides et précis.

