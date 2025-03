Lecture Zen Résumer l'article

Ça y est ! Le grand jour est arrivé. Vous allez enfin pouvoir vous glisser sous la capuche de Naoe ou dans la lourde armure de Yasuke pour explorer le sublime Japon féodal d’Assassin’s Creed Shadows. Avant de vous lancer, voici quelques conseils (garantis sans spoiler) pour profiter au mieux de votre aventure.

Si Assassin’s Creed Shadows s’affirme bel et bien comme le quatrième épisode de ce qu’il convient désormais de considérer comme une tétralogie action-RPG, Ubisoft Québec a fait pas mal d’ajustements. Ils méritent un petit approfondissement pour bien en saisir la portée et s’y adapter comme il faut.

Comme nous avons pu le constater dans notre test complet d’Assassin’s Creed Shadows, le nouveau jeu d’Ubisoft est une aventure copieuse. Elle mérite donc son guide pour bien débuter.

Les bonnes options pour l’immersion

Le mode « canon » Vous n’avez pas envie de vous prendre la tête avec des choix à faire dans l’histoire ? Il existe un mode « canon », qui décide à votre place, sachant qu’il n’y a qu’une seule fin possible.

Tout d’abord, un conseil en guise de rappel. Les jeux vidéo sont quasi systématiquement écrits, joués et enregistrés en anglais avant d’être localisés dans d’autres langues, parfois même par des studios externes (dans des conditions pas franchement optimales). Pour profiter de la meilleure interprétation des comédiens et comédiennes, mieux vaut opter pour les voix anglaises du jeu. Contrairement à la VF bien sage et plate, la version originale avec les voix de MASUMI (Naoe) et Tongayi Chirisa (Yasuke) permet de découvrir leur léger accent (comme l’ensemble des PNJ du jeu) qui met bien plus dans l’ambiance et renforce la personnalité de nos héros. Sans compter que leurs intentions d’interprétation sont évidemment bien plus justes et cohérentes. Pour pousser encore plus loin l’immersion, vous pourrez aussi opter pour la version japonaise. Dépaysement garanti.

Une autre option qu’il vous faut à tout prix choisir avant de lancer le jeu s’appelle le mode « Exploration non guidée ». En lieu et place des icônes qui baliseront votre aventure pour vous mâcher le travail, vous trouverez des indications géographiques qui vous pousseront alors à chercher les choses par vous-mêmes (ou en vous aidant du fameux système d’éclaireurs).

Assassin’s Creed Shadows est un jeu où il est important de prendre son temps, de voyager par soi-même, écouter, observer… D’ailleurs, même si cela peut sembler contre-intuitif dans un jeu en monde ouvert, a fortiori un Assassin’s Creed, mieux vaut explorer en restant autant que possible sur les chemins et sentiers qui lézardent l’île. Le jeu retranscrit en effet sans concession la topographie escarpée du Japon, tout en tapissant ses vallons de forêts particulièrement denses. En conséquence, la ligne droite n’est pas toujours le plus court chemin. Et ce n’est pas grave ! Cela a, au contraire, permis aux développeurs et développeuses de disposer des points d’intérêt, des événements et quelques autres surprises à proximité de ces lieux de passage.

Pensez aussi à alléger le HUD dans les options pour profiter pleinement de la vue. // Capture PS5

S’améliorer, sans se tromper

Une fois encore avec Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft a pris le parti d’un open world dont la difficulté augmente avec le temps, afin de se caler sur le niveau du joueur. Un choix très artificiel qui garantit au jeu de proposer un challenge constant. Il est donc important de bien faire progresser ses deux héros. Et justement, Assassin’s Creed Shadows introduit des petites nouveautés de ce point de vue. Tout d’abord, comme dans Assassin’s Creed Syndicate, dans la mesure où l’on peut incarner qui l’on veut, quand on veut, le jeu a choisi d’unifier le système de progression : l’XP gagnée est commune aux deux (si vous jouez Naoe 90 % du temps, Yasuke sera exactement du même niveau qu’elle). En revanche, chaque personnage a ses propres arbres de compétences, répartis en six catégories en fonction de leur profil héroïque (samouraï et shinobi), de leurs trois armes de corps-à-corps principales et, enfin, de leurs stratégies d’approche. Yasuke a ainsi un arc silencieux et un teppō (ancien fusil à un coup), tandis que Naoe peut améliorer l’usage de ses outils (kunai, bombes fumigènes, clochettes…) et ses capacités d’infiltration.

Six arbres de compétences disctincts qui permettent de vite affiner notre style de jeu. // Capture PS5

Cela fait un gros paquet de compétences à débloquer, notamment grâce aux deux points offerts à chaque passage au niveau supérieur (via l’XP générale des personnages). Mais une seconde couche de progression s’ajoute à cela. Les compétences elles-mêmes sont potentiellement de plus en plus efficaces et ont été classées par niveau. Pour les débloquer, il faut veiller à gagner des points de Connaissance en profitant des activités annexes, souvent empruntes d’une certaine spiritualité : prier dans des temples, collecter 2 ou 3 objets dans des sanctuaires, méditer (avec Naoe) dans un mini-jeu en QTE merveilleusement conçu ou s’entraîner à l’art du combat (avec Yasuke), par exemple. En somme, ne négligez pas ces activités qui sont cruciales pour améliorer vos héros.

De l’intérêt du Repaire

Au-delà de l’efficacité personnelle de chacun des personnages, celle de leur équipement est également fondamentale. À niveau égal face à un ennemi, se risquer au combat avec un vieux katana qui serait 2 ou 3 niveaux inférieurs se fera vite sentir. Bien que le jeu soit assez généreux en loot (évidemment plus que Assassin’s Creed Valhalla, mais tout de même moins qu’Assassin’s Creed Odyssey), il n’est pas toujours évident de trouver la bonne arme au bon moment, mais ce n’est pas bien grave, car notre forgeron maison est toujours là pour nous sauver la mise. Comme dans Assassin’s Creed Valhalla ou même Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed Shadows propose un QG qui centralise pas mal de fonctionnalité, le Repaire. L’endroit est aussi customisable qu’une île dans Animal Crossing: New Horizons, mais il y a fort à parier que 95% des joueurs et joueuses n’en auront pas grand-chose à faire.

Sans aller jusqu’à choisir la couleur des lanternes, passer des heures à dessiner des chemins en gravier ou planter des érables à tout-va, le Repaire reste un endroit à ne pas négliger pour au moins penser à y installer les quelques bâtiments nécessaires à la progression dans l’aventure, notamment le Kakurega (qui vous permettra d’accueillir des éclaireurs) et surtout la forge, où vous pourrez très facilement améliorer le niveau de n’importe quelle arme ou pièce d’armure (contre un peu d’argent et des ressources que l’on a vite à profusion). En outre, ces bâtiments peuvent aussi être upgradés (moyennant un paquet de ressources rares) pour accéder à de nouvelles capacités (comme l’amélioration d’armes épiques ou légendaires, par exemple). C’est également le forgeron qui pourra à terme ajouter une gravure (l’équivalent des runes d’Assassin’s Creed Valhalla), à vos pièces d’équipement pour leur ajouter des bonus d’effets très utiles. En résumé, il vaut mieux prendre le temps de s’intéresser un minimum à cet endroit dont le rôle est central pour avoir des héros toujours au top de leur efficacité.

La méditation avec Naoe promet aussi des moments vraiment poétiques. // Capture PS5

36 15 PRO TIPS

En plus de toutes ces précieuses connaissances, voici en vrac, quelques conseils importants pour bien progresser dans le jeu.

Les châteaux

Tout d’abord, l’attaque de châteaux, à l’instar des raids de monastères dans Assassin’s Creed Valhalla, est un très bon tremplin pour vite progresser. Ces séquences concentrent plein d’éléments intéressants. Dans leur tenshu (l’équivalent du donjon de nos châteaux occidentaux), vous trouverez souvent un coffre avec une belle pièce de loot. Pour l’ouvrir, il vous faudra toutefois récupérer des clés (entre 2 et 5) portées par des samouraï daishō, de puissants ennemis dont l’exécution vous rapportera en plus un point de Compétence et pas mal d’XP. Les châteaux ont également des réserves chargées de matières premières intéressantes pour le développement de votre Repaire. Comme, en plus, ce sont des bastions au level design génial qui révèle toute l’efficacité du gameplay d’infiltration de Naoe, ce sont des lieux à visiter dès que possible.

Yasuke

Bien que Yasuke y ait toute sa place, notamment d’un point de vue narratif, en bon Assassin’s Creed, Assassin’s Creed Shadows reste avant tout pensé pour la furtive Naoe. Néanmoins, n’oubliez pas de profiter du gameplay du colossal samouraï, vraiment grisant. En outre, pensez à l’incarner de temps en temps pour continuellement mettre à jour son équipement et ses compétences dans le but d’éviter de fastidieuses séances quand l’histoire imposera de l’incarner (attribuer d’un coup 30 points de compétences et fouiller parmi 20 pièces de loot, ce n’est pas si fun que ça en a l’air). Car, oui, Ubisoft a menti et certains passages (y compris dans le tronçon principal) ne sont jouables qu’avec Yasuke. Mieux vaut donc lui faire un peu de place dans ses sessions de jeu. Qui sait ? Peut-être finirez-vous-même par apprécier ce gros balourd très attachant. Son arc narratif réserve d’ailleurs de très beaux moments…

Le jeu propose différentes bulles narratives creusant la relation entre les deux personnages. Essayez de toutes les trouver ! // Capture PS5

Si son gameplay ne vous attire pas plus que ça ou si vous bloquez dans certains passages où vous savez qu’il finira par être imposé (par exemple, pour affronter un boss), laissez Naoe faire le gros du travail. En effet, la shinobi peut parfois préparer le terrain et nettoyer tout un château. Il suffit ensuite de sortir du bastion de quelques mètres et de passer par les options pour changer de personnage. Yasuke pourra alors revenir traverser la base en sifflotant jusqu’à la porte du boss. Pratique.

Les boss

En parlant de boss, ceux-ci sont souvent d’un niveau très élevé et équipés de puissantes armures de sorte que la lame secrète de Naoe ne pourra pas en venir à bout. Il faudra souvent passer par un long combat final pour réussir sa mission. Après avoir brillamment réussi l’infiltration d’un château, ce n’est pas forcément le dénouement le plus agréable quand on aime Assassin’s Creed pour ce sentiment de toute puissance qu’il procure (lire : tuer un ennemi d’un seul coup). Si tel est votre cas, n’ayez aucun scrupule : dans les options de difficulté, il existe un paramètre qui rend à la lame secrète toute son efficacité, afin qu’elle exécute tous les ennemis d’un seul coup, comme au temps jadis. Cela pourra grandement vous simplifier la vie dans certaines missions, voire redonner toute sa valeur à un élément iconique de la série.

Le look des armures

Enfin, un dernier conseil pour éviter de ressembler à n’importe quoi en équipant les nombreuses pièces d’armure au design très varié : il est possible de changer le look de n’importe quelle pièce d’équipement pour qu’elle ressemble à une que vous auriez déjà découverte sans sacrifier ses propriétés et effets — un simple clic dans le menu suffit. Quand on se souvient des improbables (et parfois ridicules) looks de Kassandra dans Assassin’s Creed Odyssey, on se dit que c’est peut-être l’une des meilleures idées implémentées dans Assassin’s Creed Shadows.

