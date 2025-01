Lecture Zen Résumer l'article

Mauvaise nouvelle pour les fans, Assassin’s Creed Shadows est encore repoussé. Le futur blockbuster d’Ubisoft est désormais attendu pour le 20 mars 2025.

Assassin’s Creed Shadows, naguère attendu pour fin 2024, ne sortira pas le 14 février 2025. Dans un communiqué publié le 9 janvier, Ubisoft a annoncé un nouveau report pour ce qui ressemble de plus en plus au jeu le plus important de son histoire. Le blockbuster est désormais attendu pour le 20 mars 2025, sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

Les dernières vidéos de gameplay diffusées par Ubisoft étaient rassurantes, avec de nettes améliorations (notamment les animations), mais les développeurs d’Assassin’s Creed Shadows ont quand même besoin de quelques semaines supplémentaires pour peaufiner leur copie à l’extrême. Cette décision est liée à une révision stratégique de l’entreprise française, financièrement en péril.

Deuxième retard pour Assassin’s Creed Shadows…

« Ce délai supplémentaire va permettre à l’équipe d’intégrer les retours des joueurs réunis ces trois derniers mois et va aider à créer les meilleures conditions de lancement en continuant de s’en référer à la communauté incroyablement positive d’Assassin’s Creed », fait savoir Ubisoft. La multinationale, qui joue très gros avec Assassin’s Creed Shadows, souhaite mettre les meilleures chances de son côté, alors qu’il a connu un gros échec avec Star Wars Outlaws.

Yves Guillemot, président d’Ubisoft, rappelle que l’objectif est de créer « le meilleur Assassin’s Creed » possible. Si le titre est bien accueilli, aussi bien par la presse que par les joueuses et les joueurs, alors la firme française pourra certainement respirer un grand coup.

À noter quand même que la date du 20 mars 2025 reste inscrite dans l’année fiscale en cours (qui se terminera le 31 mars). On comprend l’idée : repousser cette ultime cartouche jusqu’au dernier moment pour qu’elle soit la plus forte possible, afin de terminer l’exercice sur une excellente note (financière, malgré 10 petits jours de commercialisation). Ubisoft prend néanmoins le risque de subir, à nouveau, une claque à l’ouverture de la bourse le 10 janvier.

Dans son communiqué, Ubisoft annonce par ailleurs se préparer à une potentielle vente, comme plusieurs rumeurs le laissaient suggérer ces dernières semaines. À la croisée des chemins, l’entreprise va évaluer

« plusieurs options capitalistiques et de transformation stratégique », et une acquisition par un autre groupe (Tencent ?) n’est pas à exclure. On rappelle à ce titre qu’il y avait eu un long combat face à Vivendi. Sur le volet opérationnel, l’objectif est de réduire les coûts d’exploitation.

