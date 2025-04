Lecture Zen Résumer l'article

Prévisualiser dans un nouvel onglet

La date de sortie de Borderlands 4 a été avancée de quelques jours, et certains y voient un bon présage pour GTA 6. Attention à ne pas aller trop vite en besogne.

Borderlands 4 devait initialement sortir le 23 septembre 2025 mais, bonne nouvelle pour les fans, il a été avancé au 12 du même mois — a annoncé le compte X du jeu dans un communiqué publié le 29 avril. Il n’a pas fallu très longtemps pour que certains y voient un signe positif pour l’arrivée de GTA 6 dans la foulée, étant donné que les deux jeux partagent le même éditeur (Take-Two Interactive).

Il serait en effet étrange de lancer Borderlands 4 et GTA 6 dans un laps de temps assez court : cela reviendrait à condamner le premier à cause de l’engouement suscité par le second. Les 11 jours d’avance de Borderlands 4 pourraient donc servir à l’éloigner d’un possible lancement de GTA 6 en octobre, afin de mieux ventiler le calendrier. Mais Randy Pitchford, en charge de la saga Bordelands, a vite pris la parole pour affirmer que cela n’avait rien à voir.

Borderlands 4. // Source : 2K Games

Borderlands 4 sort plus tôt, car les développeurs ont 100 % confiance

« Borderlands 4 qui sort avant est le fruit à 100 % d’une confiance dans le jeu et de la trajectoire du développement, nourrie par les tâches actuelles et la rapidité de correction des bugs. Notre décision n’a littéralement rien à voir avec la date de sortie théorique d’un autre produit », fait savoir Randy Pitchford dans un message partagé sur X le 30 avril.

L’intéressé a donc vu l’emballement autour de cette nouvelle date de Borderlands 4, suscitant des attentes pour GTA 6. Ce qui a dû, au passage, l’agacer par rapport à son propre jeu, qui ne semble vu que par le prisme d’un autre (qu’il ne nomme même pas). On notera d’ailleurs que la confiance est totale pour Borderlands 4, qui a droit à son propre State of Play ce 30 avril, en collaboration avec PlayStation.

Ajoutons aussi le fait que ces 11 jours d’avance ne changeraient a priori pas grand-chose au destin commercial et à la visibilité de Borderlands 4, si GTA 6 sortait bien quelques semaines après lui. Le grand public n’enchaînerait quand même pas les deux, et GTA 6 éclipserait alors Borderlands 4 — sans compter qu’un certain Ghost of Yotei sort début octobre, pour le public PlayStation. Bref, il ne sert à rien de faire des plans sur la comète tant que Rockstar Games n’a clairement pas affiné son programme et pris la parole pour officialiser, une bonne fois pour toutes, la date de sortie de GTA 6.

GTA 6 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama