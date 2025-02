Lecture Zen Résumer l'article

La date de sortie de Borderlands 4 a été officialisée pour septembre, lors du dernier State of Play. Take-Two Interactive avait pourtant fait comprendre qu’il serait disponible après GTA 6, ce qui laisse craindre l’éventualité d’un report pour le jeu de Rockstar Games, attendu cet automne.

La communication autour de GTA 6 se veut assez rare, mais rassurante depuis la toute première bande-annonce diffusée en décembre 2023. À chaque point financier, l’éditeur Take-Two Interactive maintient son ambition de lancer le jeu à l’automne 2025 sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X (avec une version PC disponible quelques mois plus tard).

Il y a à peine une semaine, ce calendrier avait été réitéré et on comprenait même que Take-Two Interactive se préparait à une immense année 2025. Dans un communiqué, la multinationale listait ses nouveautés dans un ordre qui laissait penser que GTA 6 sortirait entre Mafia: The Old Country et Borderlands 4. Sauf que Borderlands 4 vient d’être daté au 23 septembre, soit au tout début de l’automne.

GTA 6 ou la crainte d’un report à 2026

L’information, dévoilée durant le dernier State of Play de PlayStation, confirme que nous sommes nombreux à avoir mal interprété ce que disait Take-Two Interactive quelques jours plus tôt, par l’intermédiaire de son patron, Strauss Zelnick. À savoir : « Nous prévoyons de lancer Mafia: The Old Country durant l’été, GTA 6 durant l’automne et Borderlands 4 avant la fin d’année. » Dans un autre document officiel, la même phrase est écrite, mais sans la mention « avant la fin d’année ». Oui, c’est flou.

La formulation, les mots et l’ordre choisis semblaient indiquer que Borderlands 4 serait bien le dernier gros morceau du calendrier de Take-Two Interactive. Maintenant qu’on a sa date de lancement, deux pistes sont possibles : soit la communication confuse a engendré de mauvaises interprétations, soit GTA 6 sera repoussé de quelques mois supplémentaires (soit les deux, car l’un n’empêche pas l’autre).

À dire vrai, un report de GTA 6 ne serait en rien étonnant dans le sens où Rockstar Games est coutumier du fait, qu’il n’a pas le droit à l’erreur et que son projet est l’un des plus ambitieux — et attendu — de l’histoire. Le développement d’un jeu est suffisamment imprévisible pour bousculer des plans et désavouer certaines promesses. Il serait par ailleurs étrange de voir Take-Two Interactive lancer Borderlands 4 en septembre, puis GTA 6 dans la foulée. Ce serait comme envoyer son FPS à l’abattoir, face à un mastodonte médiatique qui va tout gober sur son passage. Et si l’entreprise américaine continue de marteler que GTA 6 sera bien là sous les sapins, c’est surtout pour rassurer les investisseurs. Le public, lui, n’est plus à quelques mois près.

