Voici l’ultime salve de jeux vidéo qui rejoignent les catalogues PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium. Les abonnés ne s’ennuieront pas pendant les vacances de Noël.

Sony a une dernière information intéressante à partager pour les abonnés des formules PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium : les jeux qui rejoindront le catalogue à partir du 17 décembre. Entre le jeu de gestion Jurassic World Evolution 2 et l’intéressant Sonic Frontiers, il y a de quoi faire.

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en décembre 2024

Sonic Frontiers (PS4, PS5)

Sonic qui s’essaie au monde ouvert, façon Link dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild ? On a craint le pire, et il y a en réalité une petite forme de magie qui opère. Pour un nouveau départ, c’est intéressant.

7/10 Sonic Frontiers Lire le test 40,39 € sur Amazon Points forts L’exploration est vraiment cool

Des combats loin d’être inintéressants

Un jeu qui ose Points faibles Les niveaux classiques sont pénibles

Un gameplay loin d’être irréprochable

Visuellement, c’est quelconque

Forspoken (PS5)

L’une des grosses déceptions de l’année 2023. Un jeu à vite oublier, mais qui peut mériter sa chance avec un accès via un abonnement.

4/10 Forspoken Lire le test 71,99 € sur Amazon Points forts L’héroïne est attachante

DES CHATS MIGNONS !

Le sentiment de puissance, malgré tout Points faibles Gameplay qui manque de finitions

Aucun effort dans la narration

Visuellement, c’est décevant

WRC Generations (PS4, PS5)

Pour les amatrices et amateurs de rallyes, avec de jolis graphismes, de bonnes sensations et un mode carrière réussi.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (PS4, PS5)

Dans ce Metroidvania, on incarne un lapin dans un univers dieselpunk. Ne vous fiez pas à cette description : c’est une petite surprise, avec un gameplay malin.

Jurassic World Evolution 2 (PS4, PS5)

Le rêve éveillé de nombreux fans du film Jurassic Park : gérer son propre parc avec plein de dinosaures.

Mais aussi :

Les Lapins Crétins : Party of Legends (PS4)

Coffee Talk (PS4, PS5)

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (PS4, PS5)

A Space for the Unbound (PS4, PS5)

PHOGS! (PS4)

Biped (PS4)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en décembre 2024

Sly 2 : Association de voleurs (PS4, PS5)

Sly 3: Honor Among Thieves (PS4, PS5)

Jak & Daxter : The Precursor Legacy (PS4, PS5)

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge (PS VR2)





