Ubisoft a semble-t-il énormément amélioré les phases d’infiltration dans Assassin’s Creed Shadows. Logique, puisqu’on aura l’occasion d’incarner une Shinobi.

Assassin’s Creed Shadows articule son histoire autour de deux personnages : un samouraï et une shinobi. Chacun disposera de ses spécificités, avec un guerrier en armure plus habile dans les combats rapprochés, et une maîtresse dans l’art de se dissimuler. Dans un communiqué publié le 21 novembre 2024, Ubisoft a d’ailleurs fait un point sur les améliorations apportées aux phases d’infiltration, qui ont été un peu mises de côté dans les épisodes les plus récents.

À en juger par les détails fournis par la multinationale, Assassin’s Creed Shadows aspire à « révolutionner » l’infiltration, en lui accordant une place bien plus pertinente. De cette façon, les joueuses et les joueurs seront peut-être un peu plus enclins à opter pour une approche discrète, comme le ferait une shinobi dans la vraie vie. Les développeurs intègrent donc plusieurs éléments inédits pour tendre vers un gameplay plus réaliste, pas uniquement en raison du cycle des saisons. Il restera bien sûr à confirmer cela manette en mains, sachant qu’Ubisoft n’a pas le droit à l’erreur.

Assassin’s Creed Shadows. // Source : Ubisoft

Assassin’s Creed Shadows multiplie les nouveautés dans l’infiltration

Le premier changement d’Assassin’s Creed Shadows consistera en l’absence d’un compagnon capable d’observer les alentours et de marquer les dangers. « Dans Shadows, les joueuses et les joueurs doivent s’en remettre aux sens de leur personnage et engager les ennemis avec une approche tactique plus instinctive », indique Simon, directeur du jeu associé. Pour compenser ce retrait, Yasuke et Naoe pourront compter sur l’Observation, qui permet d’identifier et de marquer les ennemis que l’on voit, entre autres informations utiles. Naoe aura toujours la Vision d’Aigle pour repérer les menaces plus facilement.

Comme l’indique le titre, les ombres pourront — enfin — être utilisées à bon escient dans Assassin’s Creed Shadows. « Pendant la nuit, chaque zone d’ombre devient un endroit dynamique où se cacher et permet de se déplacer sans être vu », explique Ubisoft. On pourra même détruire des points lumineux pour créer soi-même ses zones de sécurité. On peut y voir un héritage des jeux Splinter Cell, qui restent des références du genre de l’infiltration (les premiers épisodes, du moins).

Autre nouveauté à ne pas négliger : Yasuke et Naoe pourront ramper, une aubaine pour se cacher. Notons en prime que Naoe est officiellement l’assassin le plus petit, en taille, de l’histoire de la saga. Une caractéristique physique qui lui permettra de se faufiler dans des endroits toujours plus exigus.

La réussite des phases d’infiltration dépendra aussi du comportement des ennemis. Sur ce point, Assassin’s Creed Shadows devra surtout prouver qu’une l’intelligence artificielle avancée sera au rendez-vous. En attendant, Ubisoft se contente de préciser qu’il y aura des personnages inoffensifs qui pourront alerter les gardes (exemple : des servants, symbolisés par la couleur orange avec la Vision d’Aigle), gardes qui feront des rondes en duo en cas de suspicion.

